12 listopada 2025 r. Ryanair przechodzi na całkowicie cyfrowe karty pokładowe. Oznacza to, że od tego dnia wszyscy pasażerowie podczas odprawy przez internet będą otrzymywać cyfrowe karty pokładowe w aplikacji Ryanair, ponieważ papierowe karty pokładowe nie będą już wydawane - przekazał przewoźnik.

Jak dodano, odprawy będzie można dokonać na stronie Ryanair.com lub w aplikacji Ryanair. Zaznaczono, że wszyscy pasażerowie nadal będą otrzymywać e-maile z przypomnieniem o odprawie internetowej na 48 i 24 godziny przed odlotem.

Jeśli pasażer przybędzie na lotnisko, ale nie dokona odprawy internetowo, będzie musiał uiścić opłatę za odprawę na lotnisku.

Ryanair wprowadza cyfrowe karty pokładowe. Zmiany dla pasażerów od 12 listopada

Przewoźnik informuje, że zmiana ta wynika z obniżenia kosztów lotniskowych, a także cen biletów. Dodano, że ma to również zapewnić klientom lepszą obsługę.

Przejście na cyfrowe karty pokładowe - według zapewnień przewoźnika - usprawni obsługę klienta, a także ułatwi zmianę rezerwacji w przypadku zakłóceń lotów. Wspomniano też, że zmiana będzie korzystna dla środowiska. Pozwoli oszczędzić około 300 ton papieru rocznie.

Na stronie internetowej przewoźnika przekazano, że mogą zdarzyć się sytuacje, w których pasażer może nie być w stanie wygenerować lub uzyskać dostępu do cyfrowej karty pokładowej. Jak wyjaśniono, wówczas Ryanair zaznacza, że podróżni mogą poprosić o papierową kartę pokładową przy stanowiskach odprawy na lotnisku.

Zostanie ona wydana bezpłatnie, pod warunkiem że pasażer dokonał odprawy online.

