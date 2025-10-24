Koniec lotów. Polskie lotnisko zamknięte przez ponad miesiąc

Koszt największej w historii portu inwestycji to ponad 450 milionów złotych. Połowa kwoty pochodzi ze środków unijnych. Wrocławskie lotnisko nie będzie przyjmować lotów od 26 października do 4 grudnia.

Lotnisko we Wrocławiu zamknięte. "Czas intensywnej pracy"

Po przebudowie poprawi się przepustowość wrocławskiego portu, zostanie on też dostosowany do celów wojskowych.

ZOBACZ: Dron wymusił zamknięcie lotniska w Hiszpanii. Samoloty zostały przekierowane

"To czas intensywnej pracy, planowania i zmian, które pozwolą nam wkrótce obsługiwać pasażerów jeszcze szybciej, wygodniej i bezpieczniej" - napisano na profilu lotniska w mediach społecznościowych.

W celu zwiększenia możliwości wykorzystania wrocławskiego lotniska przez znajdującą się nieopodal jednostkę wojskową, konieczne jest m.in. dostosowanie pasa startowego oraz wprowadzenie specjalistycznego zabezpieczenia.

- Budujemy m.in. drogę kołowania, która ma dwa i pół tysiąca metrów i będzie dostosowana do obsługi największych wojskowych samolotów transportowych - powiedział prezes Portu Lotniczego Wrocław Karol Przywara.

Wrocławski port lotniczy w remoncie. Na lotnisku odbędą się wydarzenia

Oprócz drogi kołowania, rozbudowana zostanie płyta postojowa oraz wybudowana zostanie druga płyta do odladzania samolotów.

- Budujemy też drogę szybkiego zejścia z drogi startowej, a także remontujemy istniejące już drogi kołowania - dodał Przywara.

ZOBACZ: Rosyjskie samoloty naruszyły przestrzeń powietrzną NATO. Jest komunikat sił zbrojnych

"Choć wiemy, że przerwa w operacjach może być dla podróżnych utrudnieniem, ta inwestycja to krok milowy w rozwoju naszego lotniska. Dzięki niej będziemy mogli zapewnić jeszcze wyższy standard obsługi oraz nowe możliwości podróży w przyszłości" - przekazano w oświadczeniu na stronie internetowej.

Podczas zamknięcia portu, w terminalu lotniska mają odbywać się wydarzenia kulturalne i biznesowe, wśród nich m.in. Dolnośląski Kongres Dostępności, Dzień Paszportu czy Dolnośląski Kongres Samorządowy.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni