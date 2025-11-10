Nocna bójka w centrum Szczecinka, nie żyje 23-latek. Nowe informacje prokuratury

Polska

Kolejne siedem osób zostało zatrzymanych w związku z bójką w centrum Szczecinka (woj. zachodniopomorskie) - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Koszalinie. Wciąż poszukiwane są dwie osoby. W trakcie bójki dźgnięty nożem został 23-latek, który zmarł w szpitalu.

Tył radiowozu policyjnego z włączonymi niebieskimi światłami na dachu, nocą.
Policja
Nowe informacje w sprawie bójki w centrum Szczecinka

Do bójki doszło w nocy z soboty na niedzielę. W jej wyniku trzech młodych mężczyzn trafiło do szpitala. Dwóch z nich po opatrzeniu opuściło placówkę, jednak trzeci z nich, 23-latek, zmarł w wyniku obrażeń po ugodzeniu nożem.

 

ZOBACZ: Pijany kierowca wypadł z drogi. 52-latka zginęła na własnym podwórku

 

- Na chwilę obecną trzy osoby, które były wczoraj zatrzymane, zostały zwolnione. Natomiast zatrzymanych zostało kolejnych siedem osób. W tej chwili będą wykonywane z ich udziałem czynności. Dwie osoby są poszukiwane - przekazała prok. Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

23-latek zginął w bójce. Dwie osoby poszukiwane

Szczecinecka prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia, której skutkiem była śmierć jednego z uczestników. Na ten moment jednej osobie postawiono zarzut udziału w bójce.

 

Jak w niedzielę informowała prokuratura, ze wstępnych ustaleń wynika, że bójka z udziałem młodych mężczyzn w Szczecinku była konsekwencją wcześniejszych zdarzeń. W jednej wsi pod Szczecinkiem miało dojść do pobicia dwóch osób.

 

ZOBACZ: Nowa licencja polskiej policji. Miliony na łamanie zabezpieczeń w telefonach

 

Te zebrały większą grupę i pojechały do Szczecinka szukać odwetu. Doszło do starcia dwóch grup, co skończyło się tragicznie - śmiercią 23-letniego mieszkańca tego miasta.

 

Poszukiwane są dwie osoby, w tym osoba podejrzewana o śmiertelne ugodzenie nożem. Policja zna ich tożsamość.

 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Czerwona kartka w "Debacie Gozdyry". Poseł uderzył w polityków
bp / PAP
Czytaj więcej
BÓJKAPOBICIEPOLSKAŚLEDZTWOŚMIERĆSZCZECINEK

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 