Nocna bójka w centrum Szczecinka, nie żyje 23-latek. Nowe informacje prokuratury

Do bójki doszło w nocy z soboty na niedzielę. W jej wyniku trzech młodych mężczyzn trafiło do szpitala. Dwóch z nich po opatrzeniu opuściło placówkę, jednak trzeci z nich, 23-latek, zmarł w wyniku obrażeń po ugodzeniu nożem.

- Na chwilę obecną trzy osoby, które były wczoraj zatrzymane, zostały zwolnione. Natomiast zatrzymanych zostało kolejnych siedem osób. W tej chwili będą wykonywane z ich udziałem czynności. Dwie osoby są poszukiwane - przekazała prok. Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

23-latek zginął w bójce. Dwie osoby poszukiwane

Szczecinecka prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia, której skutkiem była śmierć jednego z uczestników. Na ten moment jednej osobie postawiono zarzut udziału w bójce.

Jak w niedzielę informowała prokuratura, ze wstępnych ustaleń wynika, że bójka z udziałem młodych mężczyzn w Szczecinku była konsekwencją wcześniejszych zdarzeń. W jednej wsi pod Szczecinkiem miało dojść do pobicia dwóch osób.

Te zebrały większą grupę i pojechały do Szczecinka szukać odwetu. Doszło do starcia dwóch grup, co skończyło się tragicznie - śmiercią 23-letniego mieszkańca tego miasta.

Poszukiwane są dwie osoby, w tym osoba podejrzewana o śmiertelne ugodzenie nożem. Policja zna ich tożsamość.

