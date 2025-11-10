Nocna bójka w centrum Szczecinka, nie żyje 23-latek. Nowe informacje prokuratury
Kolejne siedem osób zostało zatrzymanych w związku z bójką w centrum Szczecinka (woj. zachodniopomorskie) - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Koszalinie. Wciąż poszukiwane są dwie osoby. W trakcie bójki dźgnięty nożem został 23-latek, który zmarł w szpitalu.
Do bójki doszło w nocy z soboty na niedzielę. W jej wyniku trzech młodych mężczyzn trafiło do szpitala. Dwóch z nich po opatrzeniu opuściło placówkę, jednak trzeci z nich, 23-latek, zmarł w wyniku obrażeń po ugodzeniu nożem.
ZOBACZ: Pijany kierowca wypadł z drogi. 52-latka zginęła na własnym podwórku
- Na chwilę obecną trzy osoby, które były wczoraj zatrzymane, zostały zwolnione. Natomiast zatrzymanych zostało kolejnych siedem osób. W tej chwili będą wykonywane z ich udziałem czynności. Dwie osoby są poszukiwane - przekazała prok. Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.
23-latek zginął w bójce. Dwie osoby poszukiwane
Szczecinecka prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia, której skutkiem była śmierć jednego z uczestników. Na ten moment jednej osobie postawiono zarzut udziału w bójce.
Jak w niedzielę informowała prokuratura, ze wstępnych ustaleń wynika, że bójka z udziałem młodych mężczyzn w Szczecinku była konsekwencją wcześniejszych zdarzeń. W jednej wsi pod Szczecinkiem miało dojść do pobicia dwóch osób.
ZOBACZ: Nowa licencja polskiej policji. Miliony na łamanie zabezpieczeń w telefonach
Te zebrały większą grupę i pojechały do Szczecinka szukać odwetu. Doszło do starcia dwóch grup, co skończyło się tragicznie - śmiercią 23-letniego mieszkańca tego miasta.
Poszukiwane są dwie osoby, w tym osoba podejrzewana o śmiertelne ugodzenie nożem. Policja zna ich tożsamość.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej