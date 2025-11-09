Nowa licencja polskiej policji. Miliony na łamanie zabezpieczeń w telefonach

Izraelski system Cellebrite działa inaczej niż niesławny system Pegasus, umożliwiający przejmowanie danych z urządzeń bez konieczności bycia w ich posiadaniu. Oprogramowanie, do którego licencję po raz kolejny kupiły polskie służby, będzie możliwe do wykorzystania dopiero po podłączeniu wybranego telefonu do urządzenia.

System Cellebrite. Policja będzie mogła złamać zabezpieczenia

Technologia pozwoli śledczym na złamanie blokad zainstalowanych w danym urządzeniu i przejęcie wszystkich danych, w tym historię lokalizacji i połączeń, wymienianych wiadomości, zainstalowanych programów czy zdjęć i nagrań. Służby będą mogły też śledzić aktywność w mediach społecznościowych czy transakcjach na rynku kryptowalutowym.

Jedną z kluczowych funkcjonalności jest tzw. "analiza odcieni koloru skóry" - służąca do tego, aby znajdować właściwe klatki w materiałach wideo czy zdjęcia bez konieczności żmudnego przeglądania całych galerii.

Właściwe sortowanie usprawni pracę policjantów, pozwoli im też na uniknięcie "przeczesywania" pamięci urządzenia przez setki czy tysiące drastycznych materiałów.

"Skoro technologie się rozwijają, nie możemy pozostawać w tyle za przestępcami, musimy mieć możliwości sprawnej walki z nimi, dostosowujemy się do nowych wyzwań" - powiedział policyjny oficer, na którego powołuje się RMF FM.

Zakup licencji na 60 miesięcy i przeszkolenie policjantów ma kosztować niemal 10 milionów złotych. To ponad trzy razy mniej, niż wg. danych Najwyższej Izby Kontroli kosztował Pegasus (ponad 33 mln zł.).

