Pijany kierowca wypadł z drogi. 52-latka zginęła na własnym podwórku

Do tego tragicznego wypadku doszło w niedzielę po godzinie 19 w rejonie skrzyżowania ul. PCK z ul. Mostową. Wstępne ustalenia wskazują, że 45-letni kierujący samochodem dostawczym marki Mercedes Sprinter, jadąc od strony Głogówka, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze.

Świecie. Pijany kierowca spowodował śmiertelny wypadek

Rajd mężczyzny zakończył się, gdy stracił on panowanie nad kierowanym pojazdem i wypadł na łuku z pasa drogowego, uderzając w ogrodzenie. Następnie wjechał w znajdujący się na terenie prywatnej posesji foliowy tunel, pod którym przebywała 52-letnia mieszkanka Świecia. W wyniku poniesionych obrażeń kobieta zmarła.

Na miejsce wezwana została policja, która przeprowadziła oględziny, zabezpieczyła ślady, ustaliła i przesłuchała świadków dramatu. W sprawie wszczęte zostało śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności i przyczyny wypadku.



Policja ustaliła, że 45-latek był pijany – miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Mundurowi zatrzymali mu prawo jazdy i doprowadzili do policyjnego aresztu. Niebawem mężczyzna usłyszy zarzut, grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.

