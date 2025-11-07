Jan Urban zaskoczył. Dwaj debiutanci w kadrze

Wśród powołanych znaleźli się m.in.: Robert Lewandowski, wracający po kontuzji Nicola Zalewski, Matty Cash czy Krzysztof Piątek. Szansę do debiutu w reprezentacji otrzymali z kolei pomocnik Filip Rózga, który na co dzień gra w Szturmie Graz, oraz obrońca Kryspin Szczęśniak, zawodnik Górnika Zabrze.

19-letni Rózga występuje obecnie w reprezentacji młodzieżowej do lat 21, a w Sturmie zaliczył w tym sezonie siedem meczów w austriackiej ekstraklasie i trzy w Lidze Europy.

24-letni Szcześniak zbiera dobre recenzje za grę w zespole lidera krajowej ekstraklasy (łącznie 102 mecze i dwa gole), niedawno zdobył bramkę na 2:1 w wyjazdowym meczu Pucharu Polski z Arką Gdynia, dającą Górnikowi awans do 1/8 finału. W przeszłości występował w kadrze do lat 20.

Urban powołał debiutantów. Rózga i Szczęśniak w kadrze

Zgrupowanie na listopadowe mecze eliminacji mistrzostw świata rozpocznie się w poniedziałek w Warszawie. Pierwszy mecz z reprezentacją Holandii zagramy "u siebie" 14 listopada, natomiast mecz z Maltą odbędzie się 17 listopada "na wyjeździe" w maltańskim mieście Ta’ Qali.

Polscy piłkarze zajmują drugą pozycję w grupie G z dorobkiem 13 punktów i tracą trzy do Holandii, a o trzy wyprzedzają Finlandię, która rozegrała jedno spotkanie więcej od wyżej plasujących się zespołów.

Bezpośredni awans na mundial 2026 w USA, Meksyku i Kanadzie wywalczą zwycięzcy grup, zaś zespoły z drugich miejsc wystąpią w dwustopniowych barażach.

Piłkarskie MŚ. Jan Urban przedstawił powołanych na ostatnie mecze

Przedstawiamy listę wszystkich 26 powołanych zawodników:

Bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos AO), Kamil Grabara (VfL Wolfsburg), Łukasz Skorupski (Bologna FC), Kacper Tobiasz (Legia Warszawa).

Obrońcy: Jan Bednarek (FC Porto), Matty Cash (Aston Villa FC), Tomasz Kędziora (PAOK FC), Jakub Kiwior (FC Porto), Kryspin Szcześniak (Górnik Zabrze), Przemysław Wiśniewski (Spezia Calcio), Paweł Wszołek (Legia Warszawa), Jan Ziółkowski (AS Roma).

Pomocnicy: Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Kamiński (1. FC Koeln), Bartosz Kapustka (Legia Warszawa), Kacper Kozłowski (Gaziantep FK), Filip Rózga (Sturm Graz), Michał Skóraś (KAA Gent), Bartosz Slisz (Atlanta United), Sebastian Szymański (Fenerbahce SK), Nicola Zalewski (Atalanta BC), Piotr Zieliński (Inter Mediolan).

Napastnicy: Adam Buksa (Udinese Calcio), Robert Lewandowski (FC Barcelona), Krzysztof Piątek (Al-Duhail SC), Karol Świderski (Panathinaikos AO).

🆕 POWOŁANIA

Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił listę zawodników powołanych na listopadowe zgrupowanie oraz mecze z Holandią i Maltą. 🇵🇱 pic.twitter.com/GQmyL9uEB9 — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 7, 2025

W piątek FIFA poinformowała również, że losowanie baraży eliminacji mistrzostw świata odbędzie się 20 listopada w Zurychu. W dodatkowych meczach o sześć ostatnich miejsc powalczą 22 drużyny - 16 w strefie europejskiej i sześć w miniturnieju interkontynentalnym.

Na razie pewnych występu w turnieju finałowym MŚ w USA, Kanadzie i Meksyku jest 28 zespołów, a kolejnych 14 zapewni sobie awans w tym miesiącu.

Przyszłoroczne mistrzostwa świata - po raz pierwszy z udziałem 48 reprezentacji - odbędą się od 11 czerwca do 19 lipca.

