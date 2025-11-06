Wybór miejsca odpowiedniego na jesienny wyjazd może być trudny. W górach wielbiciele narciarstwa nie będą mieli jeszcze szans poszusować na stoku, a amatorzy plażowania mogą narzekać na chłód i wietrzną aurę.

Jednak wieku Polaków instynktownie wybiera miejscowości atrakcyjne historycznie i kulturowo, aby w razie niepogody - spędzić czas produktywnie. Niestety narażają się przez to na wielogodzinne korki oraz tłok.

Długi listopadowy weekend. Karpacz. Klimatycznie i przytulnie

Karpacz i Karkonosze to od lat stabilny kierunek krótkich wypadów jesiennych. Portale rezerwacyjne raportują wzrost zainteresowania ofertami weekendowymi w tej miejscowości.

Jak podaje Rzeczpospolita - na wyjazd do tej Karpacza zdecyduje się 19 proc. Polaków, którzy planują wyjazd w okolicach 11 listopada. Dla odwiedzających oznacza to możliwe pełne obłożenie popularnych szlaków (m.in. na Śnieżkę), ograniczoną dostępność noclegów w centrum oraz dłuższy czasy oczekiwania w lokalnych restauracjach.

Zakopane. Magia polskich gór

Zakopane pozostaje wciąż jednym z najchętniej wybieranych kierunków weekendowych. Wybierze je 14 proc. Polaków. W zestawieniach popularności miast i miejscowości związanych z turystyką regularnie figurują Zakopane i okolice.

Lokalne izby i serwisy rezerwacyjne wskazują na wyższe niż przeciętne obłożenie obiektów w okresach okołowyjazdowych - wielu turystów celuje w weekendy, by korzystać m.in. z oferty SPA. Oznacza to większe natężenie ruchu w drodze do centrum, zatłoczone parkingi przy dolnych stacjach wyciągów i dłuższe kolejki na Krupówkach.

Kraków. Urok dawnej stolicy

Kraków regularnie przyciąga zarówno turystów krajowych, jak i zagranicznych. Miasto jest szczególnie oblegane podczas długich weekendów ze względu na Rynek, muzea i wydarzenia kulturalne. Dlatego hotele i apartamenty w ścisłym centrum szybko osiągają wysokie obłożenie.

Dla osób planujących wizytę rekomendowane jest kupowanie biletów do muzeów i wejść z wyprzedzeniem oraz korzystanie z komunikacji publicznej zamiast samochodu. Na wizytę do dawnej stolicy Polski zdecyduje się 6 proc. Polaków.

red. / polsatnews.pl