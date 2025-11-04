W piątek bezchmurne niebo będzie można dostrzec niemal na terenie całego kraju. Niewielkie zachmurzenie wystąpi natomiast w rejonie Suwałk - w północno-wschodniej części Polski. W ciągu dnia najcieplej w okolicach Rzeszowa, gdzie termometry wskażą do 14 stopni C. Nieco chłodniej, 13 st. C, w województwach zachodnich.

Najzimniej w pierwszy dzień długiego weekendu w pobliżu Zakopanego. Tam maksymalnie do 9 st. C, a minimalnie 2 st. C.

Podobna temperatura w rejonie górskim utrzyma się jeszcze w sobotę. W województwie podkarpackim ponownie najcieplej, najzimniej zaś w Kołobrzegu i Świnoujściu - do 7 st. C w ciągu dnia. Dominować będzie jednak słoneczna pogoda, miejscami z małym zachmurzeniem.

W sobotę pogoda również słoneczna. Miejscami może jednak pojawić się małe zachmurzenie.

Pogoda. Po dwóch dniach długiego weekendu znów pochmurnie

Niedziela, trzeci dzień długiego weekendu, przyniesie ochłodzenie. Pogodowy zwrot dotknie w szczególności Małopolskę, a także Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę, Poznań i Białystok. Mieszkańcy tych regionów powinni przygotować się na temperatury do 7 st. C. Najcieplej tego dnia w Łodzi, Kielcach i Krakowie - do 11 st. C.

Ponadto w niedzielę zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego i dużego. Według prognozy pogody przygotowanej przez synoptyków IMGW najbardziej zachmurzone stanie się Pomorze, Wielkopolska, Podlasie oraz województwa lubelskie i lubuskie.

W poniedziałek (10.11) chłodniejsze powietrze zawieje ponownie w górach. W Zakopanem termometry mogą pokazać maksymalnie 3 stopnie C. Nieco cieplej, bo 6 st., w rejonie Rzeszowa i Kielc. Z kolei najcieplej będzie tym razem w Gdyni - 10 st. C.

Zachmurzenie w poniedziałek wzrośnie do dużego. Umiarkowane i małe będzie na Pomorzu oraz we wschodniej części województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Mroźna końcówka długiego weekendu. Prognoza długoterminowa

We wtorek, ostatni dzień długiego weekendu, pogoda będzie coraz bardziej zbliżała się do zimowej aury. Temperatura maksymalna wyniesie 1 stopień C. w Zakopanem i do 5 st. C w Suwałkach i Białymstoku. Najcieplej w rejonie Kołobrzegu i Świnoujścia oraz w centrum kraju - 9 st. C.

Synoptycy prognozują na ten dzień także przymrozki. W województwie warmińsko-mazurskim mieszkańcy mogą zobaczyć na termometrach 2 stopnie poniżej zera. Stacje pomiarowe w Białymstoku wskażą zaś do -3 st. C. Zachmurzenie duże i umiarkowane w większości kraju.

W długi weekend przelotne opady będą występować od niedzieli do wtorku. Najwięcej deszczu może spaść w Katowicach (ok. 10 mm).

