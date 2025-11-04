Pogoda na długi listopadowy weekend. Dwa dni słońca, później wyraźne ochłodzenie
Prognoza pogody na długi weekend wydaje się optymistyczna dla tych, którzy zaplanowali aktywności na zewnątrz, ale tylko na początku. Mimo poprzedzających go pochmurnych dni, od piątku niebo w niektórych rejonach kraju będzie niemal przejrzyste. Synoptycy zalecają jednak dobór ciepłych ubrań. W niedzielę termometry wskażą maksymalnie 10 stopni.
- W piątek dominować będzie bezchmurne niebo, z najcieplejszą pogodą na Podkarpaciu do 14 stopni C
- W sobotę utrzyma się słoneczna pogoda z niewielkim zachmurzeniem, najchłodniej będzie w rejonach górskich do 7 stopni C
- Niedziela przyniesie ochłodzenie i wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego, z temperaturami do 7 stopni C w niektórych regionach
- Przelotne opady pojawią się od niedzieli do wtorku, przy czym najwięcej deszczu spaść ma w Katowicach
W piątek bezchmurne niebo będzie można dostrzec niemal na terenie całego kraju. Niewielkie zachmurzenie wystąpi natomiast w rejonie Suwałk - w północno-wschodniej części Polski. W ciągu dnia najcieplej w okolicach Rzeszowa, gdzie termometry wskażą do 14 stopni C. Nieco chłodniej, 13 st. C, w województwach zachodnich.
Najzimniej w pierwszy dzień długiego weekendu w pobliżu Zakopanego. Tam maksymalnie do 9 st. C, a minimalnie 2 st. C.
Podobna temperatura w rejonie górskim utrzyma się jeszcze w sobotę. W województwie podkarpackim ponownie najcieplej, najzimniej zaś w Kołobrzegu i Świnoujściu - do 7 st. C w ciągu dnia. Dominować będzie jednak słoneczna pogoda, miejscami z małym zachmurzeniem.
W sobotę pogoda również słoneczna. Miejscami może jednak pojawić się małe zachmurzenie.
Pogoda. Po dwóch dniach długiego weekendu znów pochmurnie
Niedziela, trzeci dzień długiego weekendu, przyniesie ochłodzenie. Pogodowy zwrot dotknie w szczególności Małopolskę, a także Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę, Poznań i Białystok. Mieszkańcy tych regionów powinni przygotować się na temperatury do 7 st. C. Najcieplej tego dnia w Łodzi, Kielcach i Krakowie - do 11 st. C.
Ponadto w niedzielę zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego i dużego. Według prognozy pogody przygotowanej przez synoptyków IMGW najbardziej zachmurzone stanie się Pomorze, Wielkopolska, Podlasie oraz województwa lubelskie i lubuskie.
W poniedziałek (10.11) chłodniejsze powietrze zawieje ponownie w górach. W Zakopanem termometry mogą pokazać maksymalnie 3 stopnie C. Nieco cieplej, bo 6 st., w rejonie Rzeszowa i Kielc. Z kolei najcieplej będzie tym razem w Gdyni - 10 st. C.
Zachmurzenie w poniedziałek wzrośnie do dużego. Umiarkowane i małe będzie na Pomorzu oraz we wschodniej części województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.
Mroźna końcówka długiego weekendu. Prognoza długoterminowa
We wtorek, ostatni dzień długiego weekendu, pogoda będzie coraz bardziej zbliżała się do zimowej aury. Temperatura maksymalna wyniesie 1 stopień C. w Zakopanem i do 5 st. C w Suwałkach i Białymstoku. Najcieplej w rejonie Kołobrzegu i Świnoujścia oraz w centrum kraju - 9 st. C.
Synoptycy prognozują na ten dzień także przymrozki. W województwie warmińsko-mazurskim mieszkańcy mogą zobaczyć na termometrach 2 stopnie poniżej zera. Stacje pomiarowe w Białymstoku wskażą zaś do -3 st. C. Zachmurzenie duże i umiarkowane w większości kraju.
W długi weekend przelotne opady będą występować od niedzieli do wtorku. Najwięcej deszczu może spaść w Katowicach (ok. 10 mm).
