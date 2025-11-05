City break na długi weekend. Najciekawsze kierunki w Europie i Polsce
Długi weekend w listopadzie daje szansę na kilkudniowy wypad. Jedni będą chcieli wykorzystać ten czas, by przebywać w cieplejszej atmosferze za granicą, innych Święto Niepodległości skłoni do wizyty w którymś z ważnych dla historii Polski miast, a niektórzy po prostu postawią na wyciszenie. Gdzie wybrać się na city break?
Czterodniowy długi weekend w okresie od 8 do 11 listopada wynika z tego, że dzień wolny od pracy przypadający na sobotę jest "do odbioru" przez pracownika. W tym roku, z uwagi na wolne 1 listopada, wiele firm zdecydowało się, by personel nie pracował 10 listopada. Daje to szansę na ciekawy wyjazd bez konieczności brania urlopu.
Słoneczny city break w długi weekend listopada. Polacy kochają tam latać
Wiele osób postawi na Barcelonę. Nietrudno o znalezienie tam lotów, nawet za kilkaset złotych, m.in. z Krakowa. Ciesząc się przyjemną pogodą i temperaturą (15-17 st. Celsjusza w dzień), można podziwiać legendarne architektoniczne cuda Gaudiego, takie jak kościół Sagrada Familia czy Casa Batlló albo spacerować po dzielnicy gotyckiej. Nie zawiedzie też lokalna kuchnia: tapasy i owoce morza.
Nieco cieplej może być w Lizbonie. Stolica Portugalii to również ceniony kierunek. O tej porze roku kusi słońcem. Termometry mogą pokazywać ok. 18 st. C. Zajadając się słynnymi pastéis de nata lub pieczonymi kasztanami, warto przejść się po Praça do Comércio. Klimatu nadają koncerty muzyki fado i przejażdżki charakterystycznymi żółtymi tramwajami.
W chłodniejszej części Europy interesującym wyborem jest Praga. Turyści z Polski docierają do największego miasta Czech samolotami, samochodami i pociągami. Na słoneczną aurę raczej nie ma co liczyć, ale gotyckie budowle zyskują w tym okresie mroczny i mglisty urok.
Hradczany i Most Karola są czarujące nawet w listopadzie. Po spacerze każdy doceni miejscowe sycące specjały: gulasz z knedlikami albo pieczoną kaczkę.
Inne godne wizyty metropolie to m.in. Neapol, Londyn czy Amsterdam.
11 listopada w Polsce. Atrakcyjna oferta Poznania
Jeśli ktoś woli pozostać w Polsce, w długi weekend świetną propozycję stanowi Poznań. To dla polskiej niepodległości kluczowe miasto, w którym 11 listopada, poza patriotycznymi uroczystościami, obchodzi się też Dzień Świętego Marcina. Wtedy to w stolicy Wielkopolski pałaszuje się kultowe rogale i wyborną gęsinę. A wszystko to w miejscu znanym z cennych zabytków i ciekawych muzeów.
Szukający zacisznego miejsca mogą z kolei pojechać do Kazimierza Dolnego. Znajdą tam spokój, malowniczy rynek i historyczne budowle. Atmosfery izolacji zaznają odpoczywający w Bieszczadach i na Podlasiu.
