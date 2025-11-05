City break na długi weekend. Najciekawsze kierunki w Europie i Polsce

Czterodniowy długi weekend w okresie od 8 do 11 listopada wynika z tego, że dzień wolny od pracy przypadający na sobotę jest "do odbioru" przez pracownika. W tym roku, z uwagi na wolne 1 listopada, wiele firm zdecydowało się, by personel nie pracował 10 listopada. Daje to szansę na ciekawy wyjazd bez konieczności brania urlopu.

Słoneczny city break w długi weekend listopada. Polacy kochają tam latać

Wiele osób postawi na Barcelonę. Nietrudno o znalezienie tam lotów, nawet za kilkaset złotych, m.in. z Krakowa. Ciesząc się przyjemną pogodą i temperaturą (15-17 st. Celsjusza w dzień), można podziwiać legendarne architektoniczne cuda Gaudiego, takie jak kościół Sagrada Familia czy Casa Batlló albo spacerować po dzielnicy gotyckiej. Nie zawiedzie też lokalna kuchnia: tapasy i owoce morza.

Pexels Barcelona to jedno z popularnych miejsc na city break w długi weekend

Nieco cieplej może być w Lizbonie. Stolica Portugalii to również ceniony kierunek. O tej porze roku kusi słońcem. Termometry mogą pokazywać ok. 18 st. C. Zajadając się słynnymi pastéis de nata lub pieczonymi kasztanami, warto przejść się po Praça do Comércio. Klimatu nadają koncerty muzyki fado i przejażdżki charakterystycznymi żółtymi tramwajami.

ZOBACZ: To miejsce okrzyknięto perłą Europy. Idealne na wakacyjną wyprawę

W chłodniejszej części Europy interesującym wyborem jest Praga. Turyści z Polski docierają do największego miasta Czech samolotami, samochodami i pociągami. Na słoneczną aurę raczej nie ma co liczyć, ale gotyckie budowle zyskują w tym okresie mroczny i mglisty urok.

Hradczany i Most Karola są czarujące nawet w listopadzie. Po spacerze każdy doceni miejscowe sycące specjały: gulasz z knedlikami albo pieczoną kaczkę.

Pixabay Praga to jedno z miast, które Polacy mogą odwiedzić w długi weekend

Inne godne wizyty metropolie to m.in. Neapol, Londyn czy Amsterdam.

11 listopada w Polsce. Atrakcyjna oferta Poznania

Jeśli ktoś woli pozostać w Polsce, w długi weekend świetną propozycję stanowi Poznań. To dla polskiej niepodległości kluczowe miasto, w którym 11 listopada, poza patriotycznymi uroczystościami, obchodzi się też Dzień Świętego Marcina. Wtedy to w stolicy Wielkopolski pałaszuje się kultowe rogale i wyborną gęsinę. A wszystko to w miejscu znanym z cennych zabytków i ciekawych muzeów.

Pixabay Poznań oferuje atrakcje na długi weekend

Szukający zacisznego miejsca mogą z kolei pojechać do Kazimierza Dolnego. Znajdą tam spokój, malowniczy rynek i historyczne budowle. Atmosfery izolacji zaznają odpoczywający w Bieszczadach i na Podlasiu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Wiceminister sprawiedliwości o potrzebie reformy sądownictwa. "To jest spuścizna" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red / polsatnews.pl