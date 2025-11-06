W czwartek, w ciągu dnia zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, a na krańcach wschodnich lokalnie duże. Początkowo miejscami, zwłaszcza na południu i zachodzie kraju, mgły ograniczające widzialność do 100-200 metrów. W rejonie mgieł zachmurzenie przeważnie duże.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą.

Temperatura maksymalna od 10 st. C do 13 st. C, cieplej miejscami na południu, do 15 st. C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, lokalnie w rejonach podgórskich Sudetów w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-wschodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 70 km/h.

Mgły będą ograniczały widzialność

W nocy, z czwartku na piątek zachmurzenie będzie małe, miejscami umiarkowane. Miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, utworzą się mgły ograniczające widzialność do 100-200 m. W rejonie mgieł wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego.

Temperatura minimalna od 2 st. C do 5 st. C, cieplej na wybrzeżu, około 7 st. C, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, od minus 1 st. C do 1 st. C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, lokalnie w rejonach podgórskich Sudetów w porywach do 65 km/h, południowo-wschodni i południowy. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 70 km/h.

W piątek zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, a na północnym wschodzie miejscami duże. Do południa, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju, mgły ograniczające widzialność do 100-200 m. W rejonie mgieł zachmurzenie przeważnie całkowite.

Temperatura maksymalna od 10 st. C do 13 st. C, cieplej miejscami na południowym wschodzie do 15 st. C, chłodniej na północnym wschodzie od 6 st. C do 8 st. C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, lokalnie w rejonach podgórskich Sudetów w porywach do 60 km/h, południowo-wschodni i południowy. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 70 km/h.

Pogoda w Warszawie

W czwartek w Warszawie będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano silne zamglenia i zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 m, a później bliżej wieczora ponownie silne zamglenia. Temperatura maksymalna około 11 st. C. Wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni.

W nocy, z czwartku na piątek początkowo zachmurzenie małe, później szybko od wschodu wzrastające do dużego i całkowitego. Silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność chwilami do około 200 m. Temperatura minimalna około 7 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie duże i całkowite. Rano silne zamglenia i zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 m, a później bliżej wieczora ponownie silne zamglenia. Temperatura maksymalna około 10 st. C. Wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni.

