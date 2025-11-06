Gęsta mgła nad Polską. IMGW wydał ostrzeżenia

Polska

Północna i zachodnia Europa pozostają w obszarze oddziaływania niżów. Polska, podobnie jak cała wschodnia, centralna i południowa część kontynentu, pozostaje natomiast pod wpływem wyżu. Według synoptyków w czwartek będzie dość ciepło, z temperaturą dochodzącą do 15 st. C. Widzialność będzie jednak ograniczona przez gęstą mgłę. Wydano ostrzeżenia.

Gęsta mgła nad Polską. IMGW wydał ostrzeżenia
Pixabay
Mgła ogranicza widoczność na drodze prowadzącej przez jesienny las

W czwartek, w ciągu dnia zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, a na krańcach wschodnich lokalnie duże. Początkowo miejscami, zwłaszcza na południu i zachodzie kraju, mgły ograniczające widzialność do 100-200 metrów. W rejonie mgieł zachmurzenie przeważnie duże.

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą.

 

 

Temperatura maksymalna od 10 st. C do 13 st. C, cieplej miejscami na południu, do 15 st. C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, lokalnie w rejonach podgórskich Sudetów w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-wschodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 70 km/h.

Mgły będą ograniczały widzialność

W nocy, z czwartku na piątek zachmurzenie będzie małe, miejscami umiarkowane. Miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, utworzą się mgły ograniczające widzialność do 100-200 m. W rejonie mgieł wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego.

 

ZOBACZ: Najzimniejsze miejsce w Polsce. To tutaj padł rekord

 

Temperatura minimalna od 2 st. C do 5 st. C, cieplej na wybrzeżu, około 7 st. C, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, od minus 1 st. C do 1 st. C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, lokalnie w rejonach podgórskich Sudetów w porywach do 65 km/h, południowo-wschodni i południowy. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 70 km/h.

 

W piątek zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, a na północnym wschodzie miejscami duże. Do południa, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju, mgły ograniczające widzialność do 100-200 m. W rejonie mgieł zachmurzenie przeważnie całkowite.

 

Temperatura maksymalna od 10 st. C do 13 st. C, cieplej miejscami na południowym wschodzie do 15 st. C, chłodniej na północnym wschodzie od 6 st. C do 8 st. C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, lokalnie w rejonach podgórskich Sudetów w porywach do 60 km/h, południowo-wschodni i południowy. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 70 km/h.

Pogoda w Warszawie

W czwartek w Warszawie będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano silne zamglenia i zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 m, a później bliżej wieczora ponownie silne zamglenia. Temperatura maksymalna około 11 st. C. Wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni.

 

ZOBACZ: Pogoda na długi listopadowy weekend. Aura zmieni się nie do poznania

 

W nocy, z czwartku na piątek początkowo zachmurzenie małe, później szybko od wschodu wzrastające do dużego i całkowitego. Silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność chwilami do około 200 m. Temperatura minimalna około 7 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

 

W piątek w stolicy zachmurzenie duże i całkowite. Rano silne zamglenia i zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 m, a później bliżej wieczora ponownie silne zamglenia. Temperatura maksymalna około 10 st. C. Wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Szpitale przestają przyjmować pacjentów. "System ochrony zdrowia się zawalił"
Dawid Kryska / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
IMGWJESIEŃMGŁAOSTRZEŻENIAPOGODAPOLSKAPROGNOZA POGODY

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 