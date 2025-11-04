Najzimniejsze miejsce w Polsce. To tutaj padł rekord

Zimowe temperatury bywają tu wprost ekstremalne, a śnieg utrzymuje się często aż do późnej wiosny. To właśnie na Hali Izerskiej odnotowano najniższe wartości temperatury w Polsce, a lokalne zapiski i pomiary meteorologiczne pokazują, że w sprzyjających warunkach temperatury mogą tu wskazywać nawet kilkadziesiąt stopni poniżej zera.

Dlaczego na Hali Izerskiej jest tak zimno?

Surowy klimat Hali Izerskiej wynika z kilku czynników. Po pierwsze jest to położenie, plateau leży na południowo-zachodnim krańcu Polski i wystawione jest na napływ chłodnych mas powietrza. Po drugie, wysokość (ok. 820 m n.p.m.) sprawia, że warunki są "bardziej" górskie niż w otaczających nizinach.

Najważniejszym mechanizmem obniżającym temperaturę jest jednak nocna inwersja radiacyjna. W bezchmurne noce zimne powietrze opada z okolicznych stoków i gromadzi się w rozległej, zamkniętej kotlinie. Brak mieszania konwekcyjnego powoduje, że chłodne masy "zastygają" nad płaskim terenem, co prowadzi do gwałtownego spadku temperatury.

Rekordy i najniższe zanotowane temperatury

Hala Izerska figuruje w kronikach meteorologicznych jako jedno z najzimniejszych miejsc w kraju. W ekstremalnych zimach historyczne zapisy wskazują na wartości sięgające -42 st. Celsjusza (np. zima 1939/40).

Nowsze pomiary prowadzone od lat 90. potwierdzają, że bardzo niskie temperatury nie są zjawiskiem marginalnym. W grudniu 1996 r. zarejestrowano tam ok. -36,6 st. Celsjusza, a w chłodnych okresach letnich zdarzały się wartości bliskie zeru (a nawet kilka stopni poniżej zera podczas anomalii pogodowych w 1996 r.).

W skali regionu Hala Izerska wyróżnia się też dużą sumą opadów. Rocznie przekracza tu 1500 mm, co razem z mrozami daje długotrwałe zaleganie śniegu, niekiedy aż do maja.

Inne zimowe rekordy w Polsce

Choć Hala Izerska uchodzi za "bieguny zimna" w Polsce, są również inne lokalizacje, gdzie panują ekstremalne mrozy. W Siedlcach, w 1940 r. odnotowano temperaturę ok. -41 st. Celsjusza.

W 1929 r. w rejonie Żywca zanotowano spadek do -40,6 st. Celsjusza Ponadto w kotlinach Tatr, takich jak Litworowy Kocioł, temperatura również potrafi spaść poniżej 40 kresek na termometrze.

