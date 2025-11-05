"Wczoraj w mediach społecznościowych funkcjonariusze organów ścigania znaleźli informację, że na terenie stołecznego osiedla znajduje się samochód, na którego dachu przymocowany jest wrogi bezzałogowy statek powietrzny. Na miejsce zdarzenia natychmiast udała się grupa śledczo-operacyjna Darnyckiego Zarządu Policji oraz saperzy" - poinformowali policjanci z Kijowa.

ZOBACZ: Rosjanie dokonali tego ponownie. Kijów w ogniu, tragiczny bilans nocy

"Specjaliści obejrzeli niebezpieczny przedmiot - okazał się nim bezzałogowy statek powietrzny typu Szahed z usuniętą częścią bojową, czyli taki, który nie stanowi zagrożenia dla życia i bezpieczeństwa obywateli" - ustalili funkcjonariusze.

Właścicielem pojazdu okazał się 30-latek, przewodniczący organizacji pożytku publicznego, który odnalezionego drona zamierzał dostarczyć do muzeum. Zamiast tego policjanci zabezpieczyli statek w celu przeprowadzenia dodatkowej kontroli i ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia.

Szahed 136, czyli Gierań-2

Zabezpieczony przez kijowską policję dron to ten sam model, co statek, jaki w połowie października prezentował w Londynie szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. Seria 136 w oryginalnych irańskich oznaczeniach to według rosyjskiej nomenklatury Gierań-2.

ZOBACZ: Belgia wyda rozkaz otwarcia ognia. Odpowiedź na powtarzające się incydenty dronowe

"Kreml za pomocą takich dronów terroryzuje Ukraińców, a przy użyciu wabików, wtargnął nad polskie niebo. Do Londynu dron nie doleci, ale flota złomu może zniszczyć infrastrukturę krytyczną" - wyjaśniał wówczas Sikorski w X.

Dziś w parlamencie brytyjskim zaprezentowałem irański dron Shahed 136 wykorzystywany przez Rosję przeciwko Ukrainie.



Kreml za pomocą takich dronów terroryzuje Ukraińców, a przy użyciu wabików, wtargnął nad polskie niebo.



Do Londynu dron nie doleci, ale flota złomu może… pic.twitter.com/vvqAFLRn1O — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 14, 2025

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni