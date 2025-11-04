W ostatnich dniach w Belgii doszło do kilkukrotnego przelotu niezidentyfikowanych dronów. Obiekty znajdowało się w bliskiej odległości od strategicznych punktów obronnych, w tym bazy Kleine-Brogel, gdzie składowana jest amerykańska broń jądrowa. Według wstępnych planów od 2027 roku miejsce to będzie schronem dla myśliwców F-35.

Minister obrony Belgii Theo Francken ocenił, że działania te były kierowane przez zawodowców i najprawdopodobniej celowo podjęto je tak blisko terenów wojskowych. Nie wykluczył, że były to prowokacje Rosji. W jednym z przypadków użyto zagłuszacza dronów.

Drony nad Belgią. Będzie rozkaz likwidacji celów

Zaobserwowane incydenty wpłynęły na zmianę belgijskiej strategii obronnej. Frederik Vansina oświadczył w poniedziałek, że od tej pory wojsko będzie zestrzeliwać wszystkie drony, które się pojawią.

- Bezzałogowy statek powietrzny musi zostać zniszczony bez powodowania szkód ubocznych - powiedział urzędnik obrony podczas ceremonii morskiej w Zeebrugge.

ZOBACZ: "To nie było dzieło amatorów". Belgijskie służby postawione na nogi po przelotach dronów

Agencja prasowa Belga podała jednak, że zdolności belgijskich wojsk do zestrzeliwania dronów są obecnie ograniczone.

Incydenty dronowe w krajach NATO. Nowy sposób wojny

Jak zauważają autorzy "The Kyiv Independent", niedawne wtargnięcia rosyjskich dronów i samolotów do krajów NATO, w tym m.in. Polski, Litwy i Rumunii, wywołały poruszenie na arenie międzynarodowej.

Unia Europejska podjęła plan budowy muru dronowego, który miałby za zadanie chronić wschodnią flankę w sposób, jakiego dotąd nie zakładano. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wielokrotnie apelował do swoich sojuszników, że obecna wojna nie przypomina poprzednich i konieczne jest dostosowanie się do nowych realiów.

ZOBACZ: Składują tam tajną broń. Obok przeleciał "nieautoryzowany" dron

Z kolei NATO opracowało własny system obrony pod nazwą "Wschodnia Straż". Jej zadaniem również jest wzmocnienie bezpieczeństwa całej wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sekretarz generalny Mark Rutte przekonywał, że to zintegrowane podejście do obrony, odpowiadające na ryzyko eskalacji wojny.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni