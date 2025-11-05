"Włochy to raj dla kieszonkowców" - pisze agencja Unian, powołując się na najnowsze badanie przeprowadzone przez brytyjską firmę zajmującą się ubezpieczeniami turystycznymi Quotezone. Stworzyła ona ranking europejskich krajów z największą liczbą drobnych złodziei.

Najczęściej do kradzieży dochodzi w pobliżu słynnej Fontanny di Trevi w Rzymie. Turyści gromadzą się wokół niej przez cały dzień - od rana do wieczora. By zbliżyć się do tego barokowego dzieła, trzeba przecisnąć się przez tłumy innych podróżnych, a kieszonkowcy doskonale to wykorzystują.

Kraje w Europie z największą liczbą kieszonkowców. Wśród nich Polska

Eksperci od podróży apelują: trzymajcie torby, plecaki zapięte na suwak, nie noście wartościowych przedmiotów w łatwo dostępnych miejscach i uprzejmie odmawiajcie zaproszeń od tych, którzy oferują gry lub nalegają na udział w spontanicznych aktywnościach.

ZOBACZ: Tragedia podczas rodzinnych wakacji w Laosie. Ojciec i syn zaatakowani przez szerszenie

Na drugim miejscu w rankingu znalazła się Francja, a Wieża Eiffla w Paryżu została uznana za najniebezpieczniejsze miejsce pod względem ryzyka kradzieży. Hiszpania zajęła trzecie miejsce, ale na liście znalazła się też Polska.

Lista 10 europejskich krajów z największą liczbą kieszonkowców:

Włochy Francja Hiszpania Niemcy Holandia Portugalia Turcja Grecja Polska Irlandia

"Kradzieże mogą zdarzyć się wszędzie". Niechlubny ranking

Eksperci przy tworzeniu rankingu przeanalizowali liczbę wzmianek o kradzieżach kieszonkowych na stronach z opiniami typu Google i TripAdvisor, które dotyczyły najpopularniejszych europejskich destynacji. Pod uwagę wzięto również liczbę osób odwiedzających te kraje.

ZOBACZ: Polacy ukradli starożytny artefakt w Grecji. "Szukali przygód"

- Kradzieże mogą zdarzyć się wszędzie, a popularne destynacje turystyczne to dogodne miejsca dla przestępców, którzy mogą opróżniać portfele wczasowiczów podczas ich zwiedzania. Wielu podróżnych nie zdaje sobie sprawy, że niektóre z najpopularniejszych kierunków wśród Brytyjczyków mają jedne z najwyższych wskaźników kradzieży kieszonkowych w Europie - skomentował założyciel i dyrektor generalny Quotezone Greg Wilson.

Zauważył, że o kradzieżach kieszonkowych turyści najczęściej wspominają we Włoszech, choć znacznie więcej gości przyjeżdża do Francji czy Hiszpanii.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni