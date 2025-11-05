Tu kieszonkowcy czują się jak ryba w wodzie. Na liście Polska

Świat

Przez lata Barcelona uchodziła za "europejską stolicę kieszonkowców". W Hiszpanii turyści rzeczywiście często stają się celem złodziei, ale kraj ten nie przoduje już w rankingach. Na prowadzenie wybiły się Włochy, a najniebezpieczniejszym miejscem okazuje się słynna Fontanna di Trevi w Rzymie. Wśród 10 europejskich krajów, w których najczęściej dochodzi do drobnych kradzieży, jest też Polska.

Tu kieszonkowcy czują się jak ryba w wodzie. Na liście Polska
Pixabay
Włochy znalazły się na czele rankingu jako kraj z największą liczbą drobnych kradzieży

"Włochy to raj dla kieszonkowców" - pisze agencja Unian, powołując się na najnowsze badanie przeprowadzone przez brytyjską firmę zajmującą się ubezpieczeniami turystycznymi Quotezone. Stworzyła ona ranking europejskich krajów z największą liczbą drobnych złodziei.

 

Najczęściej do kradzieży dochodzi w pobliżu słynnej Fontanny di Trevi w Rzymie. Turyści gromadzą się wokół niej przez cały dzień - od rana do wieczora. By zbliżyć się do tego barokowego dzieła, trzeba przecisnąć się przez tłumy innych podróżnych, a kieszonkowcy doskonale to wykorzystują.

Kraje w Europie z największą liczbą kieszonkowców. Wśród nich Polska

Eksperci od podróży apelują: trzymajcie torby, plecaki zapięte na suwak, nie noście wartościowych przedmiotów w łatwo dostępnych miejscach i uprzejmie odmawiajcie zaproszeń od tych, którzy oferują gry lub nalegają na udział w spontanicznych aktywnościach.

 

ZOBACZ: Tragedia podczas rodzinnych wakacji w Laosie. Ojciec i syn zaatakowani przez szerszenie

 

Na drugim miejscu w rankingu znalazła się Francja, a Wieża Eiffla w Paryżu została uznana za najniebezpieczniejsze miejsce pod względem ryzyka kradzieży. Hiszpania zajęła trzecie miejsce, ale na liście znalazła się też Polska.

 

Lista 10 europejskich krajów z największą liczbą kieszonkowców:

  1. Włochy
  2. Francja
  3. Hiszpania
  4. Niemcy
  5. Holandia
  6. Portugalia
  7. Turcja
  8. Grecja
  9. Polska
  10. Irlandia

"Kradzieże mogą zdarzyć się wszędzie". Niechlubny ranking

Eksperci przy tworzeniu rankingu przeanalizowali liczbę wzmianek o kradzieżach kieszonkowych na stronach z opiniami typu Google i TripAdvisor, które dotyczyły najpopularniejszych europejskich destynacji. Pod uwagę wzięto również liczbę osób odwiedzających te kraje.

 

ZOBACZ: Polacy ukradli starożytny artefakt w Grecji. "Szukali przygód"

 

- Kradzieże mogą zdarzyć się wszędzie, a popularne destynacje turystyczne to dogodne miejsca dla przestępców, którzy mogą opróżniać portfele wczasowiczów podczas ich zwiedzania. Wielu podróżnych nie zdaje sobie sprawy, że niektóre z najpopularniejszych kierunków  wśród Brytyjczyków mają jedne z najwyższych wskaźników kradzieży kieszonkowych w Europie - skomentował założyciel i dyrektor generalny Quotezone Greg Wilson.

 

Zauważył, że o kradzieżach kieszonkowych turyści najczęściej wspominają we Włoszech, choć znacznie więcej gości przyjeżdża do Francji czy Hiszpanii.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

Marta Stępień / polsatnews.pl
Czytaj więcej
EUROPAFRANCJAHISZPANIAKIESZONKOWCYPOLSKARANKINGŚWIATTURYŚCIWŁOCHYZŁODZIEJE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 