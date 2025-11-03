W piątek dwoje polskich turystów wkroczyło na zamknięty dla turystów teren stanowiska archeologicznego w ruinach Delf w Grecji. Mężczyźni w wieku 42 i 31 lat wkradli się tam tuż po jego otwarciu - podaje portal Greek City Times.

Polacy ominęli ochronę, wchodząc bocznym wejściem. Następnie odmówili strażnikom zakupu biletów i zignorowali rutynową kontrolę toreb.

Grecja. Polscy turyści wtargnęli na stanowisko archeologiczne

Mężczyźni z Polski zaczęli zachowywać się agresywnie w stosunku do ochrony obiektu. Około godziny 10 o ich zachowaniu powiadomiono policję.

ZOBACZ: Grecja zaostrza przepisy. Wysokie kary za popularną aktywność

W pewnym momencie Polakom nakazano otwarcie plecaków. Młodszy z nich zastosował się do polecenia, zaś w jego bagażu zauważono starożytną kamienną płytę - relacjonuje Greek City Times. Mężczyzna nie oddał wówczas artefaktu.

Jego towarzysz odepchnął strażniczkę, po czym oboje uciekli w stronę głównej bramy, a stamtąd odjechali wypożyczonym samochodem.

Grecja. Pościg za Polakami

Po kilku godzinach pościgu policji udało się zlokalizować pojazd. Polacy zostali zatrzymani. Nie znaleziono przy nich kamiennej płyty. Według śledczych mogli wyrzucić ją z jadącego samochodu.

Nieoficjalne źródła we władzach sąsiedniego miasteczka Arachova poinformowały policję, że mężczyźni pili dużo alkoholu i "szukali przygód" - pisze Greek City Times.

Podejrzani staną przed prokuratorem w Amfisie, gdzie usłyszą zarzuty.

Jak informuje portal, mają odpowiedzieć kradzież dziedzictwa kulturowego, napaść na funkcjonariusza publicznego (strażniczka obiektu) i nielegalne wejście na teren chronionego obszaru archeologicznego.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni