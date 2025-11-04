47-letni Amerykanin Daniel Owen wraz z 15-letnim synem Cooperem wybrał się do Green Jungle Park w Laosie. Turyści zdecydowali się tam na zjazd tyrolką rozpiętą nad dzikimi wąwozami nad rzeką Mekong. Gdy ojciec i syn schodzili z drzewa na platformę, zostali zaatakowani przez rój azjatyckich szerszeni olbrzymich - przekazał portal The Independent.



Według relacji lekarza Phanomsaya Phakana z kliniki Phakan Arocavet, turyści zostali użądleni ponad 100 razy przez owady, których żądła są długie na 6 milimetrów.

Jak przekazał, ciała Daniela i Coopera były "pokryte czerwonymi plamami". - Nigdy nie widziałem czegoś tak poważnego - dodał lekarz.

Po użądlenia ojciec i syn przybyli do kliniki Phanak przytomni i nie wykazywali żadnych objawów wstrząsu anafilaktycznego. Niestety, turyści zmarli kilka godzin później po przewiezieniu do szpitala w Luang Prabang.

Tragedia w Laosie. Ojciec i syn zmarli po użądleniach setek szerszeni

Daniel Owen był dyrektorem szkoły międzynarodowej w Wietnamie. Placówka przekazała, że "głęboko zasmucona" wiadomością o śmierci 47-latka i jego syna.

"Daniel poświęcił 18 lat pracy w oświacie, będąc w pięciu różnych szkołach. Wpłynął na życie niezliczonej liczby osób swoją serdecznością, zdolnościami przywódczymi i niezachwianym zaangażowaniem w edukację" - dodano.

Placówka zaznaczyła, że zmarły "był bardzo kochany przez całą społeczność". "Składamy szczere kondolencje rodzinie Owenów oraz wszystkim, którzy ich znali" - dodano.

Park Green Jungle, w którym doszło do zdarzenia, również przekazał "najgłębsze kondolencje". Dodano, że nastąpił przegląd wszystkich istniejących procedur bezpieczeństwa.

Azjatyckie szerszenie olbrzymie są największymi szerszeniami na świecie i występują w tropikalnych regionach Azji Wschodniej, Azji Południowej, kontynentalnej Azji Południowo-Wschodniej oraz w niektórych częściach rosyjskiego Dalekiego Wschodu. W ostatnich latach rozprzestrzeniły się one na kraje Europy Zachodniej.

Są one odpowiedzialne za dziesiątki zgonów każdego roku ze względu na siłę swojego 6-milimetrowego żądła, które wstrzykuje szczególnie silny jad - mastoparan-M.

