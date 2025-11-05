- Myślę, że kilka godzin na pewno jeszcze te działania potrwają - powiedział Polskiemu Radiu oficer prasowy, mł. asp. Rafał Łyszkowski z PSP Grodzisk Mazowiecki.

- Wszystko zależy po prostu od zakresu prac, jakie będą konieczne do włożenia w dogaszenie wszystkich zarzewi ognia. Na obecną chwilę nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych i mamy nadzieję, że ten stan rzeczy nie zmieni się do końca akcji - wyjaśnia rzecznik.

Pożar objął niemal cały market. Po godzinie 6 udało się zlokalizować źródło ognia. Trwa dogaszanie, obiekt jest polewany wodą.

Straż pożarna ostrzega, że choć nad marketem może unosić się jeszcze dym, to nie stanowi on bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia.

Problemem dla mieszkańców pozostają natomiast ograniczenia w ruchu w okolicach ul. Piaskowej.

