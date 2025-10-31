Do tragedii doszło 21 stycznia w hotelu Grand Kartal w kurorcie Kartalkaya w paśmie górskim Köroğlu Dağları w północno-zachodniej Turcji.

Według śledczych skazani na dożywocie są winni naruszenia norm bezpieczeństwa - informuje agencja AFP. W pożarze zginęło 78 osób, 130 zostało rannych.

Pożar pojawił się w nocy, na czwartym piętrze 12-piętrowego budynku. W sieci pojawiły się liczne zdjęcia i nagrania, które pokazują jak szybko ogień trawił hotel. Agencja AFP relacjonowała, że co najmniej trzy ofiary zginęły skacząc z okien.

Pożar hotelu w Turcji. Erdogan ogłosił żałobę narodową

"W pożarze interweniowało 267 pracowników różnych instytucji i służb publicznych, a akcja ratunkowa jest kontynuowana (...). Niech Bóg zlituje się nad naszymi obywatelami, którzy stracili życie. Wszystkim rannym życzę szybkiego powrotu do zdrowia" - pisał wtedy na platformie X minister spraw wewnętrznych Turcji Ali Yerlikaya.

Gubernator prowincji Bolu Abdulaziz Aydin przekazał, że w budynku przebywało 234 gości. Ze względu na ferie zimowe obłożenie hotelu było większe niż zazwyczaj i wynosiło około 90 proc. Dodał, że pożar najprawdopodobniej wybuchł w restauracji, która znajdowała się na czwartym piętrze.

Po tragedii w Turcji ogłoszono jednodniową żałobę narodową. Kondolencje rodzinom i bliskim ofiar przekazało również polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

