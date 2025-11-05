Jeśli osoby żyją w nieformalnym związku i jeden z partnerów regularnie czy jednorazowo przysyła większe kwoty na konto drugiej osoby - fiskus może uznać takie przelewy za darowiznę. Dla osób spoza rodziny obowiązują znacznie niższe kwoty wolne i wyższe stawki podatku. Niezgłoszenie darowizny może skończyć się koniecznością zapłaty podatku wraz z odsetkami.

Co mówi prawo o przelewach między partnerami bez ślubu?

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn nie pozostawia złudzeń w kwestii przelewów między partnerami bez ślubu. Zgodnie z art. 9 obowiązują trzy kwoty wolne od podatku:

36 120 zł , jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do pierwszej grupy (małżonkowie, zstępni, i wstępni, pasierb, zięć i synowa, rodzeństwo, ojczym)

27 090 zł , jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do drugiej grupy podatkowej (zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków)

5 733 zł , jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do trzeciej grupy podatkowej (inni nabywcy)

Partnerzy żyjący w konkubinacie, należą do trzeciej z wymienionych grup. Dla nich kwota wolna jest najniższa. Co ważne, zgodnie z ustawą, nabycia sumują się z pięciu lat. To może sprawić, że kilka pozornie małych przelewów zrodzi obowiązek podatkowy, gdyż przekroczony zostanie limit 5 733 zł.

Ile parom bez ślubu może zabrać fiskus?

"Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku" - zapisano w art. 15 ustawy.

Co to oznacza? W przypadku par bez ślubu, czyli trzeciej grupy podatkowej, stawki zaczynają się od 12 proc. dla kwoty nadwyżki powyżej 5 733 zł do poziomu 10 278 zł.

Przy "darowiznach" na poziomie 10 278 - 20 556 zł trzeba już oddać Urzędowi Skarbowemu 1 233,40 zł i dodatkowe 16 proc. od nadwyżki ponad 10 278 zł. Osoby, które wykonają przelewy na kwotę przekraczającą 20 556 zł, zapłacą z kolei aż 2 877,90 zł i 20 proc. od nadwyżki ponad 20 556 zł.

