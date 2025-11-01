Emerytura nauczyciela, policjanta i górnika. Kto wypada najlepiej?
Niektóre zawody mają wpływ na to, kiedy i na jakich zasadach można przejść na emeryturę. W przypadku nauczycieli, policjantów i górników różnice w warunkach oraz wysokości świadczeń bywają naprawdę spore.
Wiek, staż i wysokość składek to podstawowe warunki, które decydują o wysokości emerytury, nie tylko wśród wspomnianych zawodów.
Nauczyciel. Warunki i orientacyjne świadczenia
Warunki przejścia na emeryturę dla nauczycieli reguluje Karta Nauczyciela (m.in. art. 88 i 88a). Wcześniejsza emerytura przysługuje tym, którzy mają minimum 30 lat stażu, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej.
ZOBACZ: Renta wdowia dla większej liczby seniorów? Apele o zmianę przepisów
Minimalna emerytura nauczyciela w 2025 roku to 1878,91 zł brutto. Jak podaje serwis Edukacja Dziennik, przeciętne świadczenie w tej grupie wynosi około 3548,14 zł brutto, ale faktyczna kwota zależy od stażu i wysokości składek. Wcześniejsze zakończenie pracy często oznacza niższą emeryturę, jednak dla wielu nauczycieli jest to szansa na odpoczynek po latach pracy w szkole.
Policjanci. Jak to wygląda w praktyce?
Policjanci podlegają zasadom, które reguluje ustawa z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Od 2025 r. służby mają dwa warianty naliczania świadczenia:
- mogą przejść na emeryturę po 15 latach służby (otrzymując 40 proc. podstawy wymiaru i 2,6 proc. za każdy kolejny rok)
- albo po 25 latach - wtedy podstawa to już 60 proc. i 3 proc. za każdy kolejny rok
ZOBACZ: Około 1000 zł dodatku do emerytury. Komu przysługuje świadczenie Mama 4 plus?
W praktyce świadczenia dla tej grupy zawodowej są znacznie wyższe niż w przypadku emerytur powszechnych. Według serwisu Infor, przeciętna emerytura policjanta w 2023 roku wynosiła 5159 zł brutto miesięcznie. Inne media, za Gazetą Pomorską, wskazują, że emerytura po kolejnych waloryzacjach może sięgać nawet 5900-6700 zł w przypadku niektórych funkcjonariuszy (w zależności od stażu pracy, funkcji).
Z kolei Business Insider informuje, że emerytura funkcjonariusza może wynieść nawet 75 proc. ostatniej pensji, choć w praktyce najczęściej to około 60 proc. średniego zarobku z 10 lat służby.
Górnicy. Ograniczenia i uprzywilejowanie
Pracownicy górnictwa, ze względu na uciążliwe warunki pracy, mają prawo do emerytury w obniżonym wieku. Emerytura górnicza na nowych zasadach (obowiązujących od 1 stycznia 2007 r.) przysługuje osobom, które:
- ukończyły 55 lat (kobiety i mężczyźni) oraz mają odpowiedni staż pracy górniczej i równorzędnej (co najmniej 20 lat dla kobiet lub 25 lat dla mężczyzn), w tym minimum 10 lat pracy górniczej pod ziemią
- ukończyły 50 lat i mają: co najmniej 20 lat stażu pracy dla kobiet lub 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej pod ziemią
ZOBACZ: Waloryzacja rent i emerytur 2026. O ile więcej dostaną seniorzy?
Dodatkowym warunkiem jest brak bycia członkiem OFE lub złożony za pośrednictwem ZUS wniosek o przekazaniu środków z OFE na dochody budżetu państwa. Istnieje również wariant bez względu na wiek. Tam wymogiem jest m.in. staż co najmniej 25 lat pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.
Według danych ZUS cytowanych przez Forsal, przeciętna emerytura górnicza w 2024 roku wynosiła 6997,21 zł brutto miesięcznie.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej