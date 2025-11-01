Emerytura nauczyciela, policjanta i górnika. Kto wypada najlepiej?

Wiek, staż i wysokość składek to podstawowe warunki, które decydują o wysokości emerytury, nie tylko wśród wspomnianych zawodów.

Nauczyciel. Warunki i orientacyjne świadczenia

Warunki przejścia na emeryturę dla nauczycieli reguluje Karta Nauczyciela (m.in. art. 88 i 88a). Wcześniejsza emerytura przysługuje tym, którzy mają minimum 30 lat stażu, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej.

Minimalna emerytura nauczyciela w 2025 roku to 1878,91 zł brutto. Jak podaje serwis Edukacja Dziennik, przeciętne świadczenie w tej grupie wynosi około 3548,14 zł brutto, ale faktyczna kwota zależy od stażu i wysokości składek. Wcześniejsze zakończenie pracy często oznacza niższą emeryturę, jednak dla wielu nauczycieli jest to szansa na odpoczynek po latach pracy w szkole.

Policjanci. Jak to wygląda w praktyce?

Policjanci podlegają zasadom, które reguluje ustawa z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Od 2025 r. służby mają dwa warianty naliczania świadczenia:

mogą przejść na emeryturę po 15 latach służby (otrzymując 40 proc. podstawy wymiaru i 2,6 proc. za każdy kolejny rok)

(otrzymując 40 proc. podstawy wymiaru i 2,6 proc. za każdy kolejny rok) albo po 25 latach - wtedy podstawa to już 60 proc. i 3 proc. za każdy kolejny rok

W praktyce świadczenia dla tej grupy zawodowej są znacznie wyższe niż w przypadku emerytur powszechnych. Według serwisu Infor, przeciętna emerytura policjanta w 2023 roku wynosiła 5159 zł brutto miesięcznie. Inne media, za Gazetą Pomorską, wskazują, że emerytura po kolejnych waloryzacjach może sięgać nawet 5900-6700 zł w przypadku niektórych funkcjonariuszy (w zależności od stażu pracy, funkcji).

Z kolei Business Insider informuje, że emerytura funkcjonariusza może wynieść nawet 75 proc. ostatniej pensji, choć w praktyce najczęściej to około 60 proc. średniego zarobku z 10 lat służby.

Górnicy. Ograniczenia i uprzywilejowanie

Pracownicy górnictwa, ze względu na uciążliwe warunki pracy, mają prawo do emerytury w obniżonym wieku. Emerytura górnicza na nowych zasadach (obowiązujących od 1 stycznia 2007 r.) przysługuje osobom, które:

ukończyły 55 lat (kobiety i mężczyźni) oraz mają odpowiedni staż pracy górniczej i równorzędnej (co najmniej 20 lat dla kobiet lub 25 lat dla mężczyzn), w tym minimum 10 lat pracy górniczej pod ziemią

(kobiety i mężczyźni) oraz mają odpowiedni staż pracy górniczej i równorzędnej (co najmniej 20 lat dla kobiet lub 25 lat dla mężczyzn), w tym minimum 10 lat pracy górniczej pod ziemią ukończyły 50 lat i mają: co najmniej 20 lat stażu pracy dla kobiet lub 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej pod ziemią

Dodatkowym warunkiem jest brak bycia członkiem OFE lub złożony za pośrednictwem ZUS wniosek o przekazaniu środków z OFE na dochody budżetu państwa. Istnieje również wariant bez względu na wiek. Tam wymogiem jest m.in. staż co najmniej 25 lat pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Według danych ZUS cytowanych przez Forsal, przeciętna emerytura górnicza w 2024 roku wynosiła 6997,21 zł brutto miesięcznie.

red / polsatnews.pl