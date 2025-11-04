W zeszłym roku poseł KO Krzysztof Brejza złożył prywatny akt oskarżenia przeciw Jarosławowi Kaczyńskiemu za słowa wypowiedziane podczas komisji śledczej ds. Pegasusa.

Podczas posiedzenia komisji Jarosław Kaczyński powiedział o Brejzie: "Znaczący polityk formacji opozycyjnej dopuszcza się bardzo poważnych, a przy tym odrażających przestępstw". Wypowiedź ta padła w kontekście inwigilacji telefonu posła KO przy użyciu systemu Pegasus w 2019 roku, kiedy był szefem sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej.

W związku z tą sprawą na początku marca tego roku sejmowa komisja regulaminowa spraw poselskich i immunitetowych zarekomendowała przyjęcie wniosku o uchylenie immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Jarosławie Kaczyński, ja już w drodze bo o 11:00 konfrontujemy kłamstwa prezesa w Sądzie Rejonowym w Warszawie.

Przecież prezes nie stchórzy.

Nie wyśle w zamian "zadymiarzy" z pispubliki, tylko osobiście z otwartą przyłbicą zmierzy się z prawdą..#BitwaOPrawdę @Dorota_Brejza pic.twitter.com/2Ox38PYT5J — Krzysztof Brejza (@krzysztofbrejza) November 4, 2025

Jarosław Kaczyński pozwany za zniesławienie

Przed wejściem na salę sądową Jarosław Kaczyński powiedział reporterom, że najbardziej zgodnym z prawem rozwiązaniem w tej sprawie byłoby jej umorzenie. Dodał jednak, że jest to mało prawdopodobne ze względu na stan sądownictwa, który - jego zdaniem - wymaga całkowitej reformy, także personalnej.

Prezes PiS tłumaczył również, że nie pojawił się na posiedzeniu pojednawczym we wrześniu, ponieważ nie widział powodu, by tam się pojawić. W ocenie prezesa PiS Krzysztof Brejza jest "człowiekiem skrajnie złej woli", a jego wypowiedzi dotyczące innych polityków wskazują, że cechuje go "radykalny brak postury".

Z kolei Krzysztof Brejza podkreślił, że prezes PiS jest zwykłym obywatelem i powinien ponosić taką samą odpowiedzialność za słowo jak każda inna osoba.

- Niezwykłe w tej historii jest to, że pierwszy raz w historii państwa cywilizacji zachodniej służby specjalne użyły cyberbroni wobec sztabu opozycji w preparowanej operacji, podsyłając między innymi zafałszowane analizy wyborcze. Niesamowite jest to, że w tej sprawie doszło do zniszczenia dowodów, zastraszania świadków, złamania płyty - podkreślił Brejza.

Z kolei pełnomocniczka i żona posła KO, Dorota Brejza, powiedziała, że "jeśli pan prezes będzie skłonny powiedzieć "przepraszam" to my te przeprosiny przyjmiemy, natomiast jeśli nie, będzie musiał rozstrzygać sąd". - Jesteśmy tutaj nie z naszej winy, a na życzenie pana prezesa - dodała.

Po posiedzeniu Jarosław Kaczyński powiedział reporterom: "(...) zgodnie ze złożonym przyrzeczeniem, odpowiadałem na pytania i nie ukrywałem niczego, bo przyrzeczenie obejmuje także zobowiązanie do tego, żeby niczego, co jest wiadome, nie ukrywać".

