Prezes PiS: Dziś jest czas marnowania szans, musimy go skończyć

- Polska dzisiaj wymaga naprawdę wielkiej zmiany. Tym razem wybory nie mogą być wyborami odnoszącymi się do ekipy, która ma rządzić. To musi być wybór między dwoma opcjami - opcjami, które z jednej strony są już dzisiaj realizowane i prowadzą do nieszczęścia, a opcjami, które w tej chwili nie są niestety przez rządzących podejmowane, ale mogą prowadzić - bo w takim wypadku zawsze trzeba użyć tego słowa "mogą", do wielkiego sukcesu naszego narodu - orzekł Kaczyński.

Jak dodał, kończąca się w sobotę konwencja Prawa i Sprawiedliwości, odbywająca się pod hasłem "Myśląc: Polska", dowodzi, że wizja odmiany Polski nie jest jedynie marzeniem i bujaniem w obłokach, a realną możliwością.

Kaczyński podsumowuje konwencję PiS. "Nam się to należy"

- Musimy osiągnąć poziom tych najbardziej rozwiniętych państw, bo nam się to należy - stwierdził Jarosław Kaczyński, dodając że obecnie mamy do czynienia z "czasem marnowania szans".

Polityk wskazał, że pierwszym zadaniem jego ugrupowania jest wygrana w wyborach. Do sukcesu poprowadzić ma program, który "będzie temu służył, i który będzie jednocześnie propozycją, która zwraca się do wszystkich najważniejszych warstw, grup naszego społeczeństwa".

ZOBACZ: "Chcą propagandowo poprawić słupki". Kaczyński krytykuje zjednoczenie Koalicji Obywatelskiej

- Świat jest tak skonstruowany, że większość ludzi musi się zadowolić warunkami średnimi, a pewna część nawet bardziej skromnymi. Jest rzeczą fundamentalną, podstawową dla naszej formacji (...) że ta średnia musi być - użyję tutaj takiego słowa, które w tym kontekście nie jest często używane - zacnym poziomie - mówił Kaczyński.

Jak dodał, "bogactwo całego narodu powinno być uczciwie dzielone", a osoby, którym nie powiodło się w życiu mają prawo do godnego życia.

Prezes PiS o Koalicji Obywatelskiej. "Oni są pierwsi, naprawdę"

- Musimy doprowadzić do tego, by Europa była inna niż dziś, by nie była przeżarta korupcją, szalonymi ideologiami, by była zjednoczona w ramach dużo większego zjednoczenia całej światowej demokracji, w obronie przed ofensywą totalitaryzmu i autorytaryzmu, w obronie przeciwko agresji - apelował prezes PiS.

W pewnym momencie Kaczyński nawiązał do odbywającej się również w sobotę konwencji zjednoczeniowej Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej. Żartował z nazwy, pod którą ugrupowania zdecydowały się funkcjonować jako jedno.

ZOBACZ: Posłanka PiS przerwała Jackowi Kurskiemu. "Wiemy, do czego to zmierza"

- Ta partia (PO - red.) zjednoczyła się z dwoma innymi, które też istnieją, tylko dyskretniej. Dyskrecja to jest wielka zaleta - mówił do śmiejących się uczestników konwencji.

- Te dwie partie dyskretne połączyły się z tą jedną niedyskretną i zdecydowano się na nową nazwę - tę samą, która była przedtem. Ja się interesowałem polityką od naprawdę młodych lat, od dzieciństwa, od zamachu stanu De Gauelle'a w 1958 r. Otóż, szanowni państwo, czegoś takiego nie było. Oni są pierwsi, naprawdę. Także gratuluję, naprawdę - ironizował Jarosław Kaczyński.

