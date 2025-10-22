Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego. Prokuratura o szczegółach

W środę odbyło się przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w charakterze świadka w sprawie tzw. wyborów kopertowych. Prezes PiS o godz. 10 pojawił się w gmachu Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie spędził niemal cztery godziny.

Przesłuchanie prezesa PiS prowadzone było przez dwóch prokuratorów, członków zespołu śledczego do zbadania okoliczności przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych. Prok. Piotr Antoni Skiba przypomniał, że w ramach postepowania zarzuty usłyszał były premier Mateusz Morawiecki.

Śledztwo ws. wyborów korespondencyjnych. Jarosław Kaczyński przesłuchany

Rzecznik prokuratury zaznaczył, że Kaczyńskiemu towarzyszył pełnomocnik. Obecnych było też dwóch obrońców Morawieckiego. - To przesłuchanie było bardzo dokładne, przebiegało w bardzo dobrej atmosferze, co było podkreślane również przez świadka - powiedział prok. Piotr Antoni Skiba. Przekazał też, że "świadek odpowiedział na wszystkie pytania, w kilku przypadkach nie pamiętał pewnych okoliczności".

Rzecznik prokuratury przekazał, że Kaczyński miał prawo odmowy odpowiedzi na pytanie, jeśli "odpowiedź na nie pociągnęłaby świadka, lub jego osobę najbliższą do odpowiedzialności karnej, karnej-skarbowej lub dyscyplinarnej". - Na żadne pytanie nie została udzielona odpowiedź z powołaniem się na ten artykuł - oświadczył prokurator.

Dodał, że prezes PiS odpowiedział na wszystkie pytania zadane przez śledczych. - W kilku przypadkach świadek nie pamiętał pewnych okoliczności - mówił.

Prok. Skiba podkreślił, że "żaden z obrońców nie miał żadnych dodatkowych pytań".

