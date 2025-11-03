"Obecny stan prawny wymaga usprawnień, ponieważ gminy mają ograniczone narzędzia do nadzorowania selektywnego zbierania odpadów i skutecznego egzekwowania opłaty podwyższonej za brak segregacji" - przekazało w uzasadnieniu ministerstwo. Nowe kompetencje samorządów mają także pozwolić na "sprawiedliwy podział kosztów zgodnie z rzeczywistą produkcją odpadów".

W praktyce oznacza to, że w samorządy będą mogły ważyć odpady i podwyższać opłaty na podstawie ich masy. Częsty sposób na omijanie zwiększonych stawek, np. nierejestrowanie wszystkich domowników, zostanie zlikwidowany, bo wysokość opłat będzie determinować waga produkowanych śmieci.

Ponadto samorządy będą mogły decydować o zwiększaniu opłat na podstawie pochodzących z sortowni informacji o jakości segregacji. Jeśli pracownicy będą mogli identyfikować te worki z odpadami, w których segregacji dokonano niepoprawnie, wówczas rachunki pójdą w górę.

Wzrost opłat za wywóz śmieci. Nowe uprawnienia do zwolnień i zniżek

Nowa ustawa kodyfikuje także zasady obniżeń opłat i zwolnień. "Przepisy ustawy umożliwiają gminom wprowadzenie bardziej elastycznego i sprawiedliwego systemu opłat za odpady, poszerzając katalog zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o ulgi dla osób starszych, niepełnosprawnych, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, a także dla drobnych przedsiębiorców, w szczególności rzemieślników działających lokalnie na małą skalę" - czytamy w uzasadnieniu.

Znowelizowane zostaną także przepisy regulujące działanie punktów selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki nowej ustawie ma zostać zwiększona dostępność PSZOK-ów, poszerzony zostanie także zakres zbieranych w nich odpadów.

W czwartek ustawa została skierowania do zaopiniowania, termin na składanie uwag upływa z końcem listopada. Następnie projekt zostanie skierowany do Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji.

