Dla przykładu: w Piastowie wizyty rozpoczęły się 16 października i obejmą około 50 gospodarstw domowych. Z kolei w Oświęcimiu to strażnicy miejscy skontrolują przede wszystkim piece klasy 3 i 4, które zgodnie z uchwałą antysmogową powinny zostać wymienione.

Podstawą prowadzenia kontroli pieców jest art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z zapisami ust. 2, pkt 2: Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta mogą upoważnić pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.

Podobnych wizytacji należy spodziewać się także w innych miejscowościach na terenie całej Polski.

Na czym polegają kontrole?

Kontrole posesji odbywać się będą w godzinach od 6:00 do 22:00 (godziny mogą się różnić, w zależności od wydanej informacji). Osoby wyznaczone do inspekcji nie mogą jednak wejść na prywatny teren bez pozwolenia, gdyż byłoby to wtargnięcie. Musi im towarzyszyć właściciel lub dorosły domownik.

Urzędnicy lub strażnicy miejscy mogą podczas wizytacji:

ocenić rodzaj i stan pieca lub kotła służącego do ogrzewania budynku (szczególną uwagę skupiać będą urządzenia klasy 3 i 4)

do ogrzewania budynku (szczególną uwagę skupiać będą urządzenia klasy 3 i 4) sprawdzić przystosowanie kotłowni i miejsca składowania opału do tych funkcji

i miejsca składowania opału do tych funkcji zweryfikować świadectwo jakości opału , aby stwierdzić wpływ stosowanego paliwa na środowisko

, aby stwierdzić wpływ stosowanego paliwa na środowisko wykluczyć praktykę spalania odpadów w piecu

Co czeka mieszkańców nieprzestrzegających uchwały antysmogowej?

Po wizycie sporządzany jest protokół. W przypadku stwierdzenia naruszeń możliwe jest nałożenie kary grzywny. Jeśli zaniedbania będą skrajne i wynikające ze złej woli lokatorów, wówczas sprawa może zostać skierowana na drogę sądową.

Jak podkreślają lokalni urzędnicy, celem akcji nie jest karanie mieszkańców, lecz poprawa jakości powietrza i przypomnienie o obowiązujących przepisach. Dzięki zmobilizowaniu właścicieli nieruchomości do wymiany starych urządzeń (tzw. kopciuchów) - całe gminy na tym skorzystają, ponieważ ograniczona zostanie emisja zanieczyszczeń do atmosfery w sezonie grzewczym.

W zależności od konkretnych miejscowości, kontrole prowadzą upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego lub funkcjonariusze straży miejskiej.

