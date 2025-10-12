Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad ustawą o wyrobach zawierających azbest. Ma ona pozwolić wdrożyć unijną dyrektywę. Termin na implementację tego prawa upływa 21 grudnia 2025 roku, czasu zostało więc niewiele. Co nowa ustawa oznacza dla właścicieli domów?

Jak podaje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zambrowie, azbest wykorzystywany w minionych dekadach do produkcji niepalnej papy stanowi zagrożenie dla zdrowia życia i ludzi. Cienkie włókna (do 0,01 μm) przenikają do płuc i wbijają się w ich powierzchnię. Podrażniają stale błony śluzowe, co w efekcie doprowadza do rozwoju nowotworu. Projekt ustawy, nad którym pracuje rząd, ma na celu ograniczenie tych negatywnych konsekwencji dla ludzi.

Kogo dotyczą nowe przepisy?

W Polsce od wielu lat obowiązuje zakaz stosowania wyrobów wykonanych z azbestu na mocy ustawy z 19 czerwca 1997 roku. Domy z dachami eternitowymi (mieszanina cementu i włókien azbestowych) można spotkać zwłaszcza w mniej zamożnych miejscowościach Kujaw, Mazur czy Pomorza.

ZOBACZ: W publicznych toaletach to nie deska jest najbrudniejsza. Naukowcy wskazali coś gorszego

Nowe przepisy obejmą właścicieli i użytkowników nieruchomości, firmy wykonawcze oraz pracowników zawodów narażonych na kontakt z azbestem. Mowa więc o milionach podmiotów na terenie całej Polski.

Jakich nowych obowiązków muszą spodziewać się właściciele domów?

Jak tłumaczyła Izabela Drelich-Sikorska w prezentacji "Projekt ustawy o wyrobach zawierających azbest", właściciel domu, który ma wyroby zawierające azbest (np. eternitowy dach), będzie musiał wypełnić deklarację i przesłać ją do:

wójta, burmistrza lub prezydenta miasta - w przypadku osób fizycznych

marszałka województwa - w przypadku osób prawnych.

Deklaracja będzie weryfikowana na podstawie Bazy Azbestowej, dostępnej dokumentacji, spisu z natury, a także poprzez wykorzystanie metod teledetekcyjnych.

ZOBACZ: Waloryzacja a inflacja. Cała prawda o podwyżkach emerytur

Co więcej, osoba użytkująca wyroby azbestowe odpowiadać będzie za właściwe oznaczenie urządzeń i instalacji z tego materiału, a także pomieszczeń, gdzie się one znajdują. Wszystkie te niebezpieczne wyroby muszą zostać usunięte lub trwale zabezpieczone do 31 grudnia 2032 roku.

Jakie kary grożą za niestosowanie się do przepisów?

Projekt przewiduje administracyjne kary pieniężne za nieprzestrzeganie nowych obowiązków. Właściciele domów mogą spodziewać się ich w przypadku:

niezłożenia deklaracji lub jej niezaktualizowania

braku oznakowania urządzeń z azbestu i pomieszczeń, w których się one znajdują oraz dróg utwardzanych odpadami z tego materiału.

Jak informuje Związek Pracodawców Polska Miedź, kwota, jaką wówczas może zapłacić właściciel domu, będący osobą fizyczną, wynosi w projekcie ustawy 500-1000 zł. Może ona zostać nałożona wielokrotnie w ciągu roku do sumy nieprzekraczającej 5 tys. zł. Kary będą mogli wymierzać wójt, burmistrz, prezydent miasta lub marszałek, dlatego nowa ustawa stworzy szersze warunki do egzekwowania prawa.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "To zalew ukraińskich towarów". Anna Bryłka o umowie handlowej UE z Ukrainą Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl