27 października Robert Telus oraz Rafał Romanowski zostali zawieszeni w prawach członka PiS. Wcześniej ukazał się artykuł Wirtualnej Polski, w którym wskazano, że pod koniec rządów Zjednoczonej Prawicy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraziło zgodę na sprzedaż 160 ha należącej do państwa ziemi wiceprezesowi prywatnej firmy z branży spożywczej Dawtona.

2 listopada Telus wydał oświadczenie - jak sam twierdzi - "po tygodniu manipulacji i kłamstw". Były minister podkreśla, że "nie miał żadnej wiedzy" na temat sprzedaży działki 87/1 w Zabłotni.

"Wbrew pierwotnym, kłamliwym tezom działka ta nie leży w obszarze planowanej budowy CPK, tylko ponad sześć kilometrów od tego obszaru" - czytamy dalej w oświadczeniu polityka. Telus twierdzi również, że jeżeli sprzedaż działki będzie potrzebna pod inwestycje towarzyszące CPK, to zapisy umowy sprzedaży i księgi wieczystej pozwalają na "natychmiastowe odkupienie po cenie zbytu, bez najmniejszych strat dla Skarbu Państwa".

Robert Telus komentuje spotkania z firmą Dawtona

Według Roberta Telusa "te kilka dni pokazały, że rząd Tuska i koalicja 13. grudnia przez blisko dwa lata zajmowali się wyłącznie blokowaniem inwestycji CPK i nie ruszyli z nią z miejsca".

Były minister odniósł się również do informacji o swoich spotkaniach z Andrzejem Wielgomasem z firmy Dawtona. Relacjonuje, że do rozmów doszło w 2023 roku z powodu kryzysu na rynku warzyw i owoców, w tym malin. Celem spotkań miało być odkupienie malin od rolników. Jednocześnie problemem miało być przetwarzanie owoców, "dlatego rozmawialiśmy z polską firmą przetwórstwa rolno-spożywczego Dawtona". Dalej Telus stwierdza, że przedsiębiorstwo otwierało wówczas nową linię do produkcji przecieru, "którą odwiedził w ramach działań wspierających rozwój polskiego przetwórstwa".

Po tygodniu manipulacji i kłamstw uderzających we mnie i moją rodzinę oświadczam, że:

1. Nie miałem żadnej wiedzy na temat sprzedaży działki 87/1 w miejscowości Zabłotnia. W dokumentach dotyczących tej sprawy nie widnieje nawet jeden mój podpis, nigdy ta sprawa nie… — Robert Telus (@RobertTelus) November 2, 2025

W międzyczasie na jaw wyszło, że firma, która kupiła działkę w Zabłotni, wyprodukowała tubki z musem, rozdawane później przez Telusa w kampanii wyborczej.

"1,5 tys. tubek reklamowych z musem, o wartości 750 zł zakupiłem legalnie od innej firmy, współpracującej od dawna także z Dawtona. Był to produkt promocyjny, tańszy niż sklepowy, niepełnowagowy gadżet reklamowy. Czynienie z tego sensacji świadczy o upadku standardów u niektórych dziennikarzy" - uważa Robert Telus.

Na zakończenie dodał, że "zawsze działał w interesie polskich rolników i jakakolwiek nagonka na niego i jego rodzinę nigdy tego nie zmieni".

Polityczne komentarze wokół CPK. Stracone dwa lata?

W sobotę aferę wokół sprzedaży działki komentowali również byli politycy w programie "Prezydenci i Premierzy". Zwrócili uwagę, że gdyby sprawa została ujawniona wcześniej, niż dwa lata po fakcie, mogłaby pomóc Rafałowi Trzaskowskiemu w kampanii prezydenckiej.

- Według mnie pan (Maciej) Lasek (pełnomocnik rządu ds. budowy CPK) popełnił błąd, trzymając ludzi pana Horały, którzy albo zwyczajnie go nie poinformowali o tej aferze, a pewnie wiedzieli, albo - powiem więcej - albo ją tuszowali - oświadczył Bronisław Komorowski.

Umowę o sprzedaży działki o wartości 22,8 mln zł podpisano 1 grudnia 2023 r., tuż przed przekazaniem władzy przez rząd PiS.

