KOWR chce odzyskać działkę pod CPK. Dyrektor pokazał pismo

Szef Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zaznaczył, że cena wykupu ma być "według cen z dnia sprzedaży, po doliczeniu ewentualnych nakładów, które były poniesione na tym gruncie".

- Wiemy, że zostały tam poniesione nakłady - zastrzegł urzędnik. Zapewnił, że Ośrodek jest finansowo gotowy do dokonania odkupu, jeśli tylko zaistnieją odpowiednie okoliczności i transakcja może odbyć się szybko.

Urzędnik potwierdził tym samym doniesienia Polsat News. Reporterka Adamina Sajkowska informowała przed południem, że wiceprezes spółki Dawtona Piotr Wielgomas otrzyma pismo od szefa KOWR-u Henryka Smolarza z żądaniem natychmiastowego zwrotu działki w Zabłotni.

Afera wokół sprzedaży działki pod CPK

Do sprzedaży państwowych gruntów, które mają strategiczne znaczenie dla budowy CPK, doszło tuż przed oddaniem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Nowym właścicielem został wiceprezes firmy Dawtona. Sprawę nagłośniła Wirtualna Polska.

Działka została sprzedana za 23 mln złotych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pod nadzorem Ministerstwa Rolnictwa. Teraz wartość gruntu szacowana jest na ponad 400 mln złotych.

Dawtona oświadczyła, że cała sprawa nie ma związku z działalnością operacyjną firmy, a sama firma nie była stroną dzierżawy, ani zakupu działki.

Śledztwo ws. przekroczenia uprawnień przez urzędników KOWR

Przedstawiciele CPK poinformowali w poniedziałek, a prokuratura potwierdziła, że jest śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez urzędników KOWR przy sprzedaży działki.

"Zostałem wplątany w walkę polityczną jako narzędzie pomiędzy partiami politycznymi w Polsce na co nie wyrażam zgody" - napisał także w oświadczeniu Piotr Wielgomas.

Piotr Wielgomas podkreślił, że w momencie nabycia działki nie miał świadomości, że nieruchomość w Zabłotni znajdzie się w planach inwestycyjnych CPK. W oświadczeniu napisał też, że KOWR zawarł w umowie szereg obostrzeń dotyczących możliwości korzystania z działki, w tym m.in. 15-letni zakaz zbywania nieruchomości i obowiązek osobistego prowadzenia tam działalności rolniczej.

