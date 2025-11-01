- Z tego co słyszymy, to cała operacja kończyła się w ciągu dwóch tygodni tego śmiesznego rządu. To dlaczego ta sprawa wybuchła dwa lata później? - pytał Leszek Miller.

- Dwa lata już PiS nie rządzi. Tak sobie pomyślałem, że gdyby na przykład ta sprawa została ujawniona w czasie kampanii prezydenckiej, to bardzo pomogłaby panu Trzaskowskiemu. Dlaczego nie została ujawniona? - mówił dalej były premier.

- Ja ci odpowiem - odparł Bronisław Komorowski. - Według mnie odpowiedzi są najprostsze. (…) Problem w tym, że w ostatnich godzinach czy dniach urzędowania rządu pana Morawieckiego, jeszcze PiS-owcy zrobili skok na kasę i to wielką. Rujnując w jakiejś mierze projekt polityczno-gospodarczy, który uważali sami za sztandar - zaczął były prezydent.

Miller zwrócił uwagę, że to nadal nie jest odpowiedź na jego pytanie.

- A dlaczego? Dlatego, że niestety bardzo często w takich miejscach istotnych zostawiono ludzi związanych z PiS-em - oświadczył Komorowski.

Opóźnione działania i działka CPK. Komorowski wskazuje winnego

Były prezydent wskazał również osobę, która jego zdaniem ponosi winę za późne działania w sprawie sprzedaży działki kluczowej dla inwestycji w Centralny Port Komunikacyjny.

- Według mnie pan Lasek popełnił błąd - wskazał Komorowski, nawiązując do Macieja Laska - pełnomocnika rządu ds. CPK oraz obecnego wiceministra infrastruktury. - Popełnił błąd trzymając ludzi pana Horały, którzy albo zwyczajnie go nie poinformowali o tej aferze, a pewnie wiedzieli, albo - powiem więcej - albo ją tuszowali - oświadczył były prezydent. Marcin Horała to z kolei były pełnomocnik rządu ds. CPK, w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości.

- To jest problem wszystkich polityków, którzy mają miękkie serce. Jak mają miękkie serce, to powinni mieć twardy zadek - skomentował dalej Komorowski.

Umowę o sprzedaży działki o wartości 22,8 mln zł podpisano 1 grudnia 2023 r., tuż przed przekazaniem władzy przez rząd PiS. Jak ustaliła Wirtualna Polska, w 2023 roku - jeszcze przed zawarciem transakcji - ówczesny minister rolnictwa Robert Telus odwiedzał firmę Dawtona, która nabyła działkę.

