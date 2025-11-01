Atak nastąpił około godz. 7.20 (6.20 czasu polskiego - red.) - podał szef administracji regionalnej Witalij Kim.

"Rosjanie uderzyli rakietą balistyczną (wstępnie - Iskander-M z głowicą kasetową) w Mikołajów" – napisał na portalach społecznościowych.

Mikołajów. Uderzenie Iskanderem. Jedna osoba zginęła, są ranni

"Niestety, jedna osoba zginęła. Obecnie wiadomo o 15 rannych (o różnym stopniu ciężkości - red.). Wśród poszkodowanych jest dziecko; lekarze oceniają jego stan jako średnio ciężki. Uszkodzona została stacja paliw oraz samochody" - poinformował Kim.

Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowała, że na miejscu służby usunęły rozlane paliwo, żeby zapobiec pożarowi. "W prace zaangażowani byli chemicy i ekipy pirotechniczne" podano.

Ukraina - Rosja. Ataki w obwodach czernihowskim i połtawskim

Zaatakowane zostały też inne ukraińskie miejscowości. "We wsi Koriukiwka w obwodzie czernihowskim rosyjski dron uderzył w teren przedsiębiorstwa rolnego, w wyniku czego zapalił się hangar, a w obwodzie połtawskim w wyniku ataku Federacji Rosyjskiej wybuchł pożar w zakładzie produkcji gazu" - podała "Ukraińska Prawda". W pierwszej z miejscowości ranna została 66-letnia kobieta.

Również w obwodzie czernihowskim w Nowogrodzie Siewierskim uszkodzone zostały budynki administracyjne, sklepy, apteka i kawiarnia. Tam obyło bez ofiar.

