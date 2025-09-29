Co najmniej cztery osoby zginęły, a 70 zostało rannych w wyniku ataku rosyjskich dronów i rakiet na tereny Ukrainy - poinformowała agencja AP. Bombardowania były wymierzone w obwody zaporoski, chmielnicki, sumski, mikołajowski, czernihowski, odeski, a także kijowski. Uszkodzonych zostało wiele obiektów, w tym budynki mieszkalne.

Serii ataków ze strony rosyjskich dronów i rakiet doświadczyła Ukraina w ciągu ostatniej doby. W wyniku bombardowań, które były wymierzone w obwody zaporoski, chmielnicki, sumski, mikołajowski, czernihowski, odeski oraz kijowski, zginęły co najmniej cztery osoby, a 70 zostało rannych.

ZOBACZ: Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. W powietrzu setki dronów

Jak poinformowała agencja AP, łącznie wystrzelonych zostało 595 dronów oraz wabików, a także 48 pocisków rakietowych. Siłom powietrznym Ukrainy udało się zestrzelić lub zagłuszyć 566 dronów i 45 pocisków. Zdaniem agencji ataki są kontynuowane, a na północy i wschodzie kraju pojawiają się nowe grupy bezzałogowych statków powietrznych.

Ukraina pod rosyjskim ostrzałem. Wśród rannych są dzieci

Najmocniej ucierpiał Kijów. Na temat rosyjskich ataków wypowiedział się szef stołecznej administracji Tymur Tkaczenko, który przekazał, że w niedzielę na miejscu interweniowało 70 jednostek Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Dodał on, że w wyniku ataków śmierć poniosła 12-letnia Ołeksandra, uczennica siódmej klasy.

ZOBACZ: JU-90 spadają na Ukrainę. To śmiercionośne "niewybuchy" z Korei Północnej

Uszkodzonych zostało wiele obiektów infrastruktury. Jak wskazał Tkaczenko, naprawy będzie wymagać co najmniej 27 budynków, spośród których dziewięć należy do osób prywatnych. Doniesienia o uszkodzeniach napływały do władz Kijowa przez wiele godzin. Straty okazały się na tyle dotkliwe, że dziewięciu mieszkańców stolicy zostało tymczasowo przesiedlonych do akademika.

Rosjanie atakują Ukrainę. Użyli bomb lotniczych i dronów

Znaczne szkody zaobserwowano także w obwodzie zaporoskim. Przewodniczący Zaporoskiej Obwodowej Administracji Państwowej Iwan Fedorow poinformował, że w wyniku niedzielnych ataków rannych zostało 49 mieszkańców Zaporoża. Wśród nich jest troje dzieci. W tym samym mieście uszkodzone zostały co najmniej 24 budynki.

ZOBACZ: Zmasowany atak Rosjan na Ukrainę. Rakiety i drony spadły na budynki mieszkalne, są ofiary

Szef administracji obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow wskazał z kolei, że w obwodzie harkowskim pod ostrzałem znalazło się pięć miejscowości. W wyniku rosyjskich ataków w tym regionie zginęły dwie osoby, a trzy kolejne zostały ranne. Uszkodzone zostały obiekty infrastruktury cywilnej, w tym domy prywatne oraz budynki gospodarcze.

Do ataku w obwodzie charkowskim Rosjanie użyli bomb lotniczych, dronów typu Mołnia, dronów FPV i innych bezzałogowych statków powietrznych. Agresorzy ostrzelali z artylerii, dronów i lotnictwa dziesiątki miejscowości w obwodzie chersońskim. W obwodzie donieckim rannych zostało 11 mieszkańców regionu, ale liczba ofiar nie uwzględnia danych z okupowanego Mariupola i Wołnowachy.