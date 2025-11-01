"Chabarowsk" to jedyny okręt projektu 09851. Przez Rosjan jest określany jako jednostka specjalnego przeznaczenia i podwodny "krążownik" rakietowy.

Budowa trwa od lipca 2014 roku. Wówczas położono stępkę pod okręt. W sobotę Rosjanie oficjalnie poinformowali o wodowaniu "Chabarowska". Ceremonia odbyła się w stoczni zakładach "Siewmasz" w Siewierodwińsku. Uczestniczył w niej minister obrony Andriej Biełousow oraz dowódca rosyjskiej marynarki Aleksandr Moisiejew.

Okręt zaprojektowało biuro techniki morskiej "Rubin". Jego celem będzie "wykonywanie zadań marynarki wojennej przy użyciu nowoczesnej morskiej broni podwodnej, w tym robotycznych środków do różnych celów" - czytamy w komunikacie resortu obrony.

"Chabarowsk" zwodowany. Okręt podwodny specjalnego przeznaczenia

- Chciałbym podziękować wszystkim, którzy brali udział w tworzeniu okrętu, za sumienną i wysokiej jakości pracę. Okręt musi jeszcze przejść cykl prób morskich. Życzę załodze i zespołowi powodzenia - powiedział Biełousow podczas uroczystości.

Minister dodał też, że "Chabarowsk" ma chronić granice morskie Rosji i jej "interesy narodowe" w obszarach oceanicznych.

Resort pokazał nagranie, na którym widać kilka ujęć okrętu, ale ani razu w całej okazałości. Szczegóły techniczne "Chabarowska" nigdy nie były prezentowane przez Rosjan. Według nieoficjalnych informacji okręt będzie mógł przenosić torpedy o napędzie nuklearnym 2M39 Posejdon.

Podczas wizyty w Siewierodwińsku Biełousow zapoznał się również z raportami dotyczącymi budowy, naprawy i modernizacji rosyjskiej floty podwodnej - wynika z komunikatu ministerstwa.

