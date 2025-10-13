Szef NATO zakpił z Rosjan. Kreml odpowiada ws. okrętu podwodnego
Rosja zaprzeczyła doniesieniom o usterce swojego okrętu podwodnego. Jednostka Noworosyjsk wynurzyła się u wybrzeży Francji i jest eskortowana przez siły NATO. Sekretarz generalny Mark Rutte podważył zdolności Moskwy do działań na Morzu Śródziemnym i stwierdził, że ich samotna jednostka "wlecze się" do macierzystego portu.
Informacje o rosyjskim okręcie NATO przekazało po raz pierwszy 9 października. Sojusz poinformował wtedy, że u wybrzeży północnej Francji wynurzył się okręt podwodny i jest obserwowany przez francuską fregatę.
"NATO jest gotowe do obrony naszego Sojuszu, zachowując stałą czujność i świadomość sytuacji na morzu po obu stronach Atlantyku" - czytamy w komunikacie dowództwa morskiego NATO.
Reuters wskazuje na wcześniejsze informacje telegramowego kanału VChK-OGPU, który ma publikować "rzekomo rosyjskie przecieki dotyczące bezpieczeństwa". Kanał w ubiegłym miesiącu wskazywał, że napędzany silnikami Diesla okręt podwodny Noworosyjsk ma poważne problemy techniczne, zmaga się z wyciekiem paliwa. TASS dodaje, że Noworosyjska wszedł do służby w 2014 roku i jest zdolny do przenoszenia pocisków manewrujących Kalibr.
Mark Rutte wyśmiewa możliwości Rosjan. Jest odpowiedź z Moskwy
Tymczasem w poniedziałek 13 października rosyjskie media państwowe opublikowały oświadczenie Floty Czarnomorskiej, która zaprzecza, iż Noworosyjsk wynurzył się z powodu awarii. Według Rosjan jednostka wykonywała planowy rejs "po zakończeniu zadań na Morzu Śródziemnym" i wynurzyła się w rejonie kanału La Manche zgodnie z międzynarodowymi przepisami nawigacyjnymi.
Komunikat Rosjan opublikowano po wypowiedzi sekretarza generalnego NATO. - W rzeczywistości na Morzu Śródziemnym praktycznie nie ma już rosyjskiej marynarki wojennej. Jest samotny i zepsuty rosyjski okręt podwodny, który wlecze się z patrolu - oświadczył Mark Rutte w poniedziałek, cytowany przez agencję Reutera.
- Co za zmiana względem powieści Toma Clancy'ego "Polowanie na Czerwony Październik". Dziś to raczej polowanie na najbliższego mechanika - dodał.
Tymczasem rosyjska jednostka najwyraźniej próbuje dopłynąć do macierzystego portu. W sobotę holenderska marynarka informowała, że eskortowała Noworosyjsk na Morzu Północnym, gdzie "przejęła" go od Royal Navy. Okrętowi obecnie towarzyszy rosyjski holownik.
"Holandia eskortuje wszystkie rosyjskie okręty wojenne. To dowód czujności i zapobiega sabotowaniu infrastruktury podwodnej przez rosyjskie jednostki" - czytamy w komunikacie holenderskiej marynarki.
