Informacje o rosyjskim okręcie NATO przekazało po raz pierwszy 9 października. Sojusz poinformował wtedy, że u wybrzeży północnej Francji wynurzył się okręt podwodny i jest obserwowany przez francuską fregatę.

"NATO jest gotowe do obrony naszego Sojuszu, zachowując stałą czujność i świadomość sytuacji na morzu po obu stronach Atlantyku" - czytamy w komunikacie dowództwa morskiego NATO.

We. Are. Watching. 👀

📍 Atlantic Ocean

⚓ A French Navy frigate 🇫🇷 conducts surveillance of the Alliance’s maritime approaches, marking the presence of a Russian submarine 🇷🇺 operating on the surface off the coast of Brittany. NATO stands ready to defend our Alliance with… pic.twitter.com/SeTh3Ij7NN — NATO Maritime Command (@NATO_MARCOM) October 9, 2025

Reuters wskazuje na wcześniejsze informacje telegramowego kanału VChK-OGPU, który ma publikować "rzekomo rosyjskie przecieki dotyczące bezpieczeństwa". Kanał w ubiegłym miesiącu wskazywał, że napędzany silnikami Diesla okręt podwodny Noworosyjsk ma poważne problemy techniczne, zmaga się z wyciekiem paliwa. TASS dodaje, że Noworosyjska wszedł do służby w 2014 roku i jest zdolny do przenoszenia pocisków manewrujących Kalibr.

Tymczasem w poniedziałek 13 października rosyjskie media państwowe opublikowały oświadczenie Floty Czarnomorskiej, która zaprzecza, iż Noworosyjsk wynurzył się z powodu awarii. Według Rosjan jednostka wykonywała planowy rejs "po zakończeniu zadań na Morzu Śródziemnym" i wynurzyła się w rejonie kanału La Manche zgodnie z międzynarodowymi przepisami nawigacyjnymi.

Komunikat Rosjan opublikowano po wypowiedzi sekretarza generalnego NATO. - W rzeczywistości na Morzu Śródziemnym praktycznie nie ma już rosyjskiej marynarki wojennej. Jest samotny i zepsuty rosyjski okręt podwodny, który wlecze się z patrolu - oświadczył Mark Rutte w poniedziałek, cytowany przez agencję Reutera.

- Co za zmiana względem powieści Toma Clancy'ego "Polowanie na Czerwony Październik". Dziś to raczej polowanie na najbliższego mechanika - dodał.

Tymczasem rosyjska jednostka najwyraźniej próbuje dopłynąć do macierzystego portu. W sobotę holenderska marynarka informowała, że eskortowała Noworosyjsk na Morzu Północnym, gdzie "przejęła" go od Royal Navy. Okrętowi obecnie towarzyszy rosyjski holownik.

Afgelopen dagen escorteerde de @kon_marine de Russische onderzeeboot Novorossiysk en de sleepboot Yakov Grebelskiy door de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ) in de Noordzee. #Waakzaam blijven is geen keuze, het is onze taak. 👉 https://t.co/B0p5RZvLtS pic.twitter.com/hxC0N80xsG — Generaal Onno Eichelsheim (@CDS_Defensie) October 11, 2025

"Holandia eskortuje wszystkie rosyjskie okręty wojenne. To dowód czujności i zapobiega sabotowaniu infrastruktury podwodnej przez rosyjskie jednostki" - czytamy w komunikacie holenderskiej marynarki.

