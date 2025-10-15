Szwedzkie służby przekazały, że rosyjski okręt został zauważony w cieśninie Kattegat pomiędzy Danią a Szwecją.

Rosyjski okręt podwodny na Bałtyku. NATO reaguje

"Szwedzkie myśliwce i okręty wojenne spotkały okręt podwodny już w cieśninie Kattegat i podążają za nim. To rutynowa operacja, prowadzona w ścisłej współpracy z naszymi sojusznikami. Siły Zbrojne mają dobry obraz sytuacyjny naszego najbliższego otoczenia" - napisano w komunikacie.

W mediach pojawiły się spekulacje, że może to być zagubiony okręt Noworosyjsk, o którym sekretarz generalny NATO Mark Rutte mówił, że "poluje na mechanika". Szwedzki nadawca publiczny SVT poinformował, że rosyjski okręt to jednostka z napędem diesel-elektrycznym w kodzie NATO klasy "Kilo", która uległa awarii w Kanale La Manche.

– Co za zmiana w porównaniu z powieścią Toma Clancy'ego "Polowanie na Czerwony Październik". Dziś to raczej poszukiwanie najbliższego mechanika – żartował szef NATO podczas wizyty w Słowenii.

Okręt Noworosyjsk eskortowany. Rosjanie zaprzeczają awarii

W sobotę holenderskie ministerstwo obrony poinformowało, że marynarka wojenna tego kraju eskortowała okręt Noworosyjsk i towarzyszący mu holownik Jakow Grebelski na Morzu Północnym.

Wcześniej Brytyjska Królewska Marynarka Wojenna powiadomiła, że śledziła 7-9 października rosyjski okręt powracający z misji na Morzu Śródziemnym. Natomiast 9 października Sojusznicze Dowództwo Sił Morskich (MARCOM) NATO opublikowało na platformie X wpis ze zdjęciami przedstawiającymi fregatę francuskiej marynarki wojennej obserwującą rosyjski okręt podwodny u wybrzeży Bretanii. Zapewniono o gotowości Sojuszu Północnoatlantyckiego do obrony.

Rosjanie zaprzeczyli, jakoby okręt podwodny Noworosyjsk miał ulec awarii na Morzu Śródziemnym. W oświadczeniu stwierdzono, że okręt wynurzył się u wybrzeży Francji, aby spełnić obowiązujące wymogi. "W ten sposób Rosja próbowała zdementować doniesienia o poważnej awarii" - oceniła agencja Unian.

