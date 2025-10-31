"Totalne zniszczenie". Liczba ofiar huraganu Melissa znów wzrosła

Świat

Co najmniej 49 osób zginęło na Karaibach po przejściu huraganu Melissa, wśród ofiar jest dziesięcioro dzieci. "Zniszczonych zostało 80-90 proc. dachów" - przekazał premier Jamajki Andrew Holness. Są dziesiątki rannych i zaginionych, setki tysięcy osób pozostają bez dostępu do prądu. 

"Totalne zniszczenie". Liczba ofiar huraganu Melissa znów wzrosła
Andrew Holness/X
Liczba ofiar po przejściu huraganu Melissa przez Karaiby wzrosła do 49
  • Huragan Melissa spowodował śmierć co najmniej 49 osób
  • Setki tysięcy osób pozostają bez dostępu do prądu
  • Straty gospodarcze w zachodniej części Karaibów szacowane są na 48-52 miliardy dolarów.
  • ONZ, USA i organizacje pomocowe wysłały pomoc humanitarną, władze Jamajki ostrzegają przed fałszywymi zbiórkami w internecie

Po przetoczeniu się przez Karaiby i Melissa przemieszczenia się w kierunku Bermudów. Siła huraganu spadła i jest on aktualnie klasyfikowany jako huragan pierwszej, najniższej kategorii. Oznacza to, że wiatr wieje z maksymalną prędkością 153 km/h. 

 

W Jamajkę Melissa uderzyła jednak z pełną siłą, jako jeden z najpotężniejszych huraganów w historii pomiarów na Atlantyku. "Totalne zniszczenie" - podsumował skutki kataklizmu premier kraju.

 

ZOBACZ: "Jestem porażony sytuacją". Tragiczny bilans po przejściu huraganu

 

Władze Jamajki potwierdziły jak dotąd śmierć 19 osób, na Haiti w wyniku kataklizmu zginęło co najmniej 30 osób. Na Kubie zorganizowano ewakuację ok. 735 tys. osób., jak dotąd nie ma informacji o ofiarach. 

 

Kataklizm spowodował ogromne zniszczenia w infrastrukturze. Tylko na Jamajce bez prądu pozostaje ok. 540 tys. osób. Zniszczone są budynki, wywołane huraganem powodzie zmyły drogi. "Ponad 130 dróg pozostaje zablokowanych przez drzewa, gruz i linie elektryczne" - przekazały władze wyspy.

Ogromne zniszczenia infrastruktury. Ostrzeżenie przed fałszywymi zbiórkami

"Szkody i straty gospodarcze w zachodniej części Karaibów szacuje się na 48–52 mld dolarów" - przekazała agencja Reuters.

 

Organizacja Narodów Zjednoczonych, USA i liczne organizacje pomocowe zapewniają dotkniętym kataklizmom wyspom pomoc humanitarną. Niezbędne są dostawy żywności, wody pitnej, środków medycznych, zestawów higienicznych, namiotów.

 

ZOBACZ: Melissa uderzyła w Jamajkę. "Miasta nie wyglądają już tak samo"

 

Władze Jamajki przestrzegają, że w internecie pojawiły się fałszywe zbiórki pieniędzy. "Proszę o weryfikację, czy na końcu adresu internetowego znajduje się gov.jm przed przelaniem jakichkolwiek kwot" - przekazał premier Jamajki.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

Maciej Olanicki / polsatnews.pl
Czytaj więcej
HAITIHURAGAN MELISSAJAMAJKAKARAIBYKATAKLIZMKUBAŚWIAT

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 