Po przetoczeniu się przez Karaiby i Melissa przemieszczenia się w kierunku Bermudów. Siła huraganu spadła i jest on aktualnie klasyfikowany jako huragan pierwszej, najniższej kategorii. Oznacza to, że wiatr wieje z maksymalną prędkością 153 km/h.

W Jamajkę Melissa uderzyła jednak z pełną siłą, jako jeden z najpotężniejszych huraganów w historii pomiarów na Atlantyku. "Totalne zniszczenie" - podsumował skutki kataklizmu premier kraju.

Władze Jamajki potwierdziły jak dotąd śmierć 19 osób, na Haiti w wyniku kataklizmu zginęło co najmniej 30 osób. Na Kubie zorganizowano ewakuację ok. 735 tys. osób., jak dotąd nie ma informacji o ofiarach.

Kataklizm spowodował ogromne zniszczenia w infrastrukturze. Tylko na Jamajce bez prądu pozostaje ok. 540 tys. osób. Zniszczone są budynki, wywołane huraganem powodzie zmyły drogi. "Ponad 130 dróg pozostaje zablokowanych przez drzewa, gruz i linie elektryczne" - przekazały władze wyspy.

Ogromne zniszczenia infrastruktury. Ostrzeżenie przed fałszywymi zbiórkami

"Szkody i straty gospodarcze w zachodniej części Karaibów szacuje się na 48–52 mld dolarów" - przekazała agencja Reuters.

Organizacja Narodów Zjednoczonych, USA i liczne organizacje pomocowe zapewniają dotkniętym kataklizmom wyspom pomoc humanitarną. Niezbędne są dostawy żywności, wody pitnej, środków medycznych, zestawów higienicznych, namiotów.

Władze Jamajki przestrzegają, że w internecie pojawiły się fałszywe zbiórki pieniędzy. "Proszę o weryfikację, czy na końcu adresu internetowego znajduje się gov.jm przed przelaniem jakichkolwiek kwot" - przekazał premier Jamajki.

