Huragan Melissa uderzył w Jamajkę w poniedziałek ok. godziny 18 czasu polskiego. Wiatr wiał z prędkością powyżej 250 km/h, spadło nawet 1000 mm deszczu na metr kwadratowy. Według amerykańskiego Narodowego Centrum Huraganów Melissa to jeden z najpotężniejszych huraganów w historii pomiarów na Atlantyku.

Zachodnia Jamajka odcięta od świata. Nawet 500 tys. osób bez prądu

Aktualnie Melissa sklasyfikowana jest jako huragan 4. kategorii i zmierza w kierunku Kuby. Na Jamajce, która doświadczyła go w 5., najwyższej kategorii, trwają akcje ratunkowe. "Nasz kraj został spustoszony przez huragan Melissa, ale odbudujemy go i będzie on jeszcze lepszy niż przedtem" - napisał w X premier Holness.

ZOBACZ: Huragan Melissa nad Karaibami. Polskie MSZ apeluje do turystów

Najtrudniejsza sytuacja ma miejsce w zachodniej części kraju. Burmistrz miasta Montego Bay przekazał BBC, że przeszła przez nie potężna fala powodziowa. Aktualnym priorytetem władz jest nawiązanie łączności z resztą kraju i odnalezienie zaginionych. Około 500 tys. osób nie ma dostępu do elektryczności.

Huragan Melissa. Zniszczona infrastruktura i budynki mieszkalne

"Dotychczasowe doniesienia mówią o zniszczeniach w szpitalach, znacznych zniszczeniach zabudowy mieszkalnej, domów jednorodzinnych i budynków komercyjnych, a także zniszczeniach infrastruktury drogowej" - poinformował premier Jamajki.

ZOBACZ: Wlecieli w oko huraganu Melissa, doszło do turbulencji. "Przerażające"

Jak dotąd w związku z huraganem Melissa w całym regionie Karaibów zginęło siedem osób. Władze Jamajki potwierdzają śmierć trzech obywateli, jednak minister zdrowia Christopher Tufton przekazał BBC, że jest za wcześnie, by mówić, że są to ostateczne dane.

"Dziś zachęcam Jamajczyków, by nie tracili nadziei. Wiem, że wielu, zwłaszcza tych z najbardziej dotkniętych katastrofą gmin, czuje przygnębienie. Wasze domy zostały uszkodzone lub zniszczone, a wasze społeczności i miasta nie wyglądają już tak samo. Rozumiem wasz ból i czuję waszą stratę. Mobilizujemy się, aby uruchomić działania pomocowe i naprawcze, i będziemy z Państwem na każdym etapie tych działań" - przekazał premier Jamajki Andrew Holness za pośrednictwem portalu X.

