"Jestem porażony sytuacją". Tragiczny bilans po przejściu huraganu

Wcześniej mer oraz dyrektor lokalnego szpitala podali, że rzeka La Digue w nadmorskiej miejscowości Petit-Goave wystąpiła z brzegów i porwała pewną liczbę osób; trwają poszukiwania pozostałych zaginionych.

Huragan Melissa dotarł do Jamajki we wtorek jako huragan najwyższej, piątej kategorii.

Huragan Melissa. Uderzył z rekordową mocą

Uderzając w tę wyspę Melissa osiągnęła rekordową moc najsilniejszego jak dotąd w momencie dotarcia do lądu huraganu Labor Day z 1935 r., który zdewastował archipelag Keys u wybrzeży Florydy przy prędkości wiatru dochodzącej do 300 km/h i minimalnym ciśnieniu atmosferycznym 892 milibarów - podała amerykańska Narodowa Agencja Oceanów i Atmosfery (NOAA).

ZOBACZ: Melissa uderzyła w Jamajkę. "Miasta nie wyglądają już tak samo"

Według agencji AP Melissa spowodowała śmierć trzech osób na Jamajce i jednej na Dominice, gdzie drugą osobę uznaje się za zaginioną. Sekretarz stanu Jamajki Abka Fitz-Henley podał, że wśród ofiar jest małe dziecko, na które spadło drzewo.

Oczekiwanie na Kubie. Ewakuowanych setki tysięcy ludzi

Melissa dotarła w środę rano do wybrzeży Kuby już jako łagodniejszy huragan trzeciej kategorii, po czym jeszcze osłabła do drugiej kategorii. Jeszcze tego samego dnia huragan ma się przemieścić w kierunku południowo-wschodnich i środkowych Bahamów.

ZOBACZ: "Panuje głęboki strach". Jamajka przygotowuje się na uderzenie huraganu Melissa

Na Kubie nadal około 735 tys. ewakuowanych osób pozostaje w tymczasowych schronieniach - podały władze. Wiele domów zawaliło się lub wiatr zerwał z nich dachy, a górskie drogi zostały zablokowane.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni