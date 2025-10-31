"Świątynia nie była dla niego świętością". Na zakrystii nie miał skrupułów
Mieszkaniec Żor (woj. śląskie) włamał się do jednego z kościołów w mieście. Mężczyzna zdewastował wnętrze zakrystii oraz ukradł pieniądze i wino mszalne. Po obejrzeniu zapisu monitoringu okazało się jednak, że 38-latek wypił trunek na miejscu zdarzenia.
O zdarzeniu policję poinformował kościelny świątyni przy ulicy Boryńskiej w Żorach, który zauważył otwarte drzwi wejściowe oraz uszkodzone drzwiczki skarbonki na ofiary.
Po wejściu do środka okazało się, że zakrystia została zupełnie splądrowana - sutanny i przedmioty liturgiczne były porozrzucane po całym pomieszczeniu. Policjanci pracujący na miejscu zabezpieczyli ślady na miejscu zdarzenia oraz zapis z monitoringu.
Napad na kościół w Żorach. W trakcie rabunku wypił wino mszalne
Podczas oględzin pomieszczenia okazało się, że sprawca, oprócz pieniędzy ze skarbonek, ukradł także butelkę wina mszalnego. Zapis kamer ukazał jednak, że mężczyzna wypił wino jeszcze w kościele.
Analiza materiału pozwoliła na zidentyfikowanie 38-letniego mieszkańca Żor, którzy podejrzewany jest o dokonanie włamania. Mężczyzna za swoje działania stanie przed sądem. Policja przypomina, że za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat więzienia.
