O zdarzeniu policję poinformował kościelny świątyni przy ulicy Boryńskiej w Żorach, który zauważył otwarte drzwi wejściowe oraz uszkodzone drzwiczki skarbonki na ofiary.

Po wejściu do środka okazało się, że zakrystia została zupełnie splądrowana - sutanny i przedmioty liturgiczne były porozrzucane po całym pomieszczeniu. Policjanci pracujący na miejscu zabezpieczyli ślady na miejscu zdarzenia oraz zapis z monitoringu.

Napad na kościół w Żorach. W trakcie rabunku wypił wino mszalne

Podczas oględzin pomieszczenia okazało się, że sprawca, oprócz pieniędzy ze skarbonek, ukradł także butelkę wina mszalnego. Zapis kamer ukazał jednak, że mężczyzna wypił wino jeszcze w kościele.

Analiza materiału pozwoliła na zidentyfikowanie 38-letniego mieszkańca Żor, którzy podejrzewany jest o dokonanie włamania. Mężczyzna za swoje działania stanie przed sądem. Policja przypomina, że za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat więzienia.

