Napad na Luwr. Media o przełomie, są kolejne zatrzymania

Aresztowanie miało miejsce w środę późnym wieczorem w Paryżu - podała telewizja BFM. Na razie zatrzymany mężczyzna jest podejrzewany o to, że momencie dokonania kradzieży był obecny na miejscu.

Według stacji radiowej RTL pięciu podejrzanych zostało zatrzymanych jednocześnie w różnych miejscach w regionie paryskim około godziny 21 w środę.

Kradzież w Luwrze. Policja zatrzymała łącznie siedem osób

Pierwszych zatrzymań w związku z kradzieżą w Luwrze francuska policja dokonała w sobotę. - Dwaj mężczyźni, zatrzymani w minioną sobotę w sprawie kradzieży ośmiu klejnotów koronnych z Luwru, częściowo przyznali się do zarzucanych im czynów - przekazała na konferencji prasowej w Paryżu prokurator francuskiej stolicy Laure Beccuau.

Kradzieży dokonała 19 października grupa złożona z czterech osób. Zrabowane przedmioty nadal nie zostały odzyskane. Ich wartość szacowana jest na 88 mln euro.

Muzealnicy obawiają się, ze względu na trudności w sprzedaży tak rozpoznawalnych dzieł sztuki mogły one zostać przetopione i sprzedane po wartości kruszcu. Policja nie wyklucza jednak, że grupa mogła działać na zlecenie kolekcjonera. Zwłaszcza że nagrania z monitoringu w Luwrze świadczą o tym, że złodzieje mieli bardzo konkretne cele: kolekcję klejnotów władców Francji z XIX wieku.

