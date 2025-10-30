Napad na Luwr. Media o przełomie, są kolejne zatrzymania

aktualizacja: Świat

- Zatrzymano trzecią osobę w związku z kradzieżą klejnotów w Luwrze - przekazała agencja Reuters, powołując się na francuską telewizję. Kilka minut później francuska rozgłośnia radiowa RTL poinformowała, że dokonano jednoczesnego zatrzymania pięciu osób. Łącznie w związku z kradzieżą w areszcie przebywa już siedem osób.

Napad na Luwr. Media o przełomie, są kolejne zatrzymania
Polsat News
Policja zatrzymała siedem osób w związku z kradzieżą z Luwru

Aresztowanie miało miejsce w środę późnym wieczorem w Paryżu - podała telewizja BFM. Na razie zatrzymany mężczyzna jest podejrzewany o to, że momencie dokonania kradzieży był obecny na miejscu.

 

Według stacji radiowej RTL pięciu podejrzanych zostało zatrzymanych jednocześnie w różnych miejscach w regionie paryskim około godziny 21 w środę.

 

Kradzież w Luwrze. Policja zatrzymała łącznie siedem osób

Pierwszych zatrzymań w związku z kradzieżą w Luwrze francuska policja dokonała w sobotę. - Dwaj mężczyźni, zatrzymani w minioną sobotę w sprawie kradzieży ośmiu klejnotów koronnych z Luwru, częściowo przyznali się do zarzucanych im czynów - przekazała na konferencji prasowej w Paryżu prokurator francuskiej stolicy Laure Beccuau.

 

Kradzieży dokonała 19 października grupa złożona z czterech osób. Zrabowane przedmioty nadal nie zostały odzyskane. Ich wartość szacowana jest na 88 mln euro.

 

Muzealnicy obawiają się, ze względu na trudności w sprzedaży tak rozpoznawalnych dzieł sztuki mogły one zostać przetopione i sprzedane po wartości kruszcu. Policja nie wyklucza jednak, że grupa mogła działać na zlecenie kolekcjonera. Zwłaszcza że nagrania z monitoringu w Luwrze świadczą o tym, że złodzieje mieli bardzo konkretne cele: kolekcję klejnotów władców Francji z XIX wieku.

 

