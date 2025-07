We Wrocławiu włamano się do samochodów nauki jazdy. Na opublikowanym nagraniu z monitoringu widać jak sprawcy wybijają szyby w autach. - Z wnętrza jednego lub kilku z nich została skradziona gotówka - mówiła w rozmowie z Polsat News specjalistka i asystent ds. prasowo-informacyjnych podkom. Aleksandra Freus.

Samochody należące do szkoły jazdy WrocDrive zostały zdemolowane. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, przed godziną 22, przy ul. Legnickiej we Wrocławiu. Policja poinformowała Polsat News, że zgłoszenie zostało przyjęte po godzinie 23.

W czwartek w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z monitoringu obiektu. Widać na nim jak dwóch zamaskowanych sprawców wybija szyby w zaparkowanych autach nauki jazdy.

Wybito szyby w autach nauki jazdy. Zniknęła z nich gotówka

- Policja prowadzi postępowanie w związku z włamaniem do pojazdów oraz kradzieżą. Z wnętrza jednego lub kilku samochodów została skradziona gotówka - mówiła w rozmowie z Polsat News specjalistka i asystent ds. prasowo-informacyjnych podkom. Aleksandra Freus.

Dodała, że skradziona szacowana kwota jest znana policji, jednak na potrzeby śledztwa nie może być ujawniona. Co więcej na miejscu zdarzenia zabezpieczono ślad biologiczny. Przypomniała również, że za przestępstwo kradzieży z włamaniem grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Policja zaapelowała, by "pokrzywdzeni takimi przestępstwami zachowywali właściwą kolejność" i wszelkie dowody w sprawie dostarczali na komendę.

- Nagranie z monitoringu to bardzo ważny dowód i niezwłocznie powinien się znaleźć w rękach policji - dodała podkomisarz.

