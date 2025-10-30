Ulewy i silny wiatr w całej Polsce. Ponad tysiąc interwencji, zamknięto cmentarz komunalny

Z powodu trudnych warunków atmosferycznych strażacy odnotowali na terenie Polski 1265 zdarzeń - to stan na godzinę 18. Z powodu wichur cztery osoby zostały ranne. W Koszalinie przez silny wiatr miejskie służby zamknęły cmentarz komunalny. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na czwartek ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla czternastu województw.

Strażacy interweniowali w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi w Polsce

Według informacji przekazanych przez rzecznika Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Karola Kierzkowskiego,  strażacy odnotowali łącznie 1265 zdarzeń.

Ulewy i silny wiatr. Wypadek w Lublinie

Najwięcej interwencji strażaków miało miejsce w województwach: mazowieckim (240 zdarzeń), wielkopolskim (154 zdarzeń), łódzkim (151 zdarzeń), dolnośląskim (142 zdarzeń) oraz zachodniopomorskim (133 zdarzeń).

 

ZOBACZ: Mroźne powietrze dociera do Polski. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem i burzami

 

W Lublinie z powodu warunków atmosferycznych doszło do wypadku, w którym ranne zostały cztery osoby. Samochód osobowy wpadł na drzewo, które zostało przewrócone przez silny wiatr. Jadące z naprzeciwka dwa inne pojazdy zderzyły się z powodu gwałtownego hamowania.

 

Ruch w tym miejscu został częściowo wstrzymany, na miejscu pracują funkcjonariusze.

Cmentarz w Koszalinie zamknięty z powodu wiatru

Koszalińskie służby "dla dobra i bezpieczeństwa odwiedzających" zamknęły o godz. 17:30 wejścia na cmentarz komunalny. Decyzja jest spowodowana złymi warunkami atmosferycznymi, głównie silnymi podmuchami wiatru

 

ZOBACZ: Wszystkich Świętych. Sprawdziliśmy ceny kwiatów, zniczy i stroików

 

Rzeczniczka urzędu przekazała, że już kilkadziesiąt minut przed zamknięciem służby informowały o tym przebywających w okolicach cmentarza.

 

- Wieje silny wiatr, jego powiewy się nasilają, dlatego dla dobra i bezpieczeństwa odwiedzających groby zapadła decyzja o wcześniejszym zamknięciu cmentarza. Decyzja dotyczy wyłącznie czwartku. Liczymy na to, że wiatr się uspokoi i w piątek cmentarz będzie otwarty od godz. 6 - powiedziała rzeczniczka Anna Makarewicz, cytowana przez Polską Agencję Prasową.

 

W najbliższych godzinach, prognozowane porywy wiatru osiągną do 90 km/h, a lokalnie nawet ponad 100 km/h, szczególnie na otwartej przestrzeni i w rejonach podgórskich. Należy zachować szczególną ostrożność, uważać na zerwane konary, powalone drzewa oraz występujące utrudnienia w ruchu drogowym i kolejowym.

 

WIDEO: Ceny zniczy, kwiatów i stroików na Wszystkich Świętych. Tyle trzeba zapłacić
Jakub Pogorzelski / polsatnews.pl / PAP
