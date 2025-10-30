Ulewy i silny wiatr w całej Polsce. Ponad tysiąc interwencji, zamknięto cmentarz komunalny
Z powodu trudnych warunków atmosferycznych strażacy odnotowali na terenie Polski 1265 zdarzeń - to stan na godzinę 18. Z powodu wichur cztery osoby zostały ranne. W Koszalinie przez silny wiatr miejskie służby zamknęły cmentarz komunalny. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na czwartek ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla czternastu województw.
Według informacji przekazanych przez rzecznika Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Karola Kierzkowskiego, strażacy odnotowali łącznie 1265 zdarzeń.
Ulewy i silny wiatr. Wypadek w Lublinie
Najwięcej interwencji strażaków miało miejsce w województwach: mazowieckim (240 zdarzeń), wielkopolskim (154 zdarzeń), łódzkim (151 zdarzeń), dolnośląskim (142 zdarzeń) oraz zachodniopomorskim (133 zdarzeń).
ZOBACZ: Mroźne powietrze dociera do Polski. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem i burzami
W Lublinie z powodu warunków atmosferycznych doszło do wypadku, w którym ranne zostały cztery osoby. Samochód osobowy wpadł na drzewo, które zostało przewrócone przez silny wiatr. Jadące z naprzeciwka dwa inne pojazdy zderzyły się z powodu gwałtownego hamowania.
Ruch w tym miejscu został częściowo wstrzymany, na miejscu pracują funkcjonariusze.
Cmentarz w Koszalinie zamknięty z powodu wiatru
Koszalińskie służby "dla dobra i bezpieczeństwa odwiedzających" zamknęły o godz. 17:30 wejścia na cmentarz komunalny. Decyzja jest spowodowana złymi warunkami atmosferycznymi, głównie silnymi podmuchami wiatru.
ZOBACZ: Wszystkich Świętych. Sprawdziliśmy ceny kwiatów, zniczy i stroików
Rzeczniczka urzędu przekazała, że już kilkadziesiąt minut przed zamknięciem służby informowały o tym przebywających w okolicach cmentarza.
- Wieje silny wiatr, jego powiewy się nasilają, dlatego dla dobra i bezpieczeństwa odwiedzających groby zapadła decyzja o wcześniejszym zamknięciu cmentarza. Decyzja dotyczy wyłącznie czwartku. Liczymy na to, że wiatr się uspokoi i w piątek cmentarz będzie otwarty od godz. 6 - powiedziała rzeczniczka Anna Makarewicz, cytowana przez Polską Agencję Prasową.
W najbliższych godzinach, prognozowane porywy wiatru osiągną do 90 km/h, a lokalnie nawet ponad 100 km/h, szczególnie na otwartej przestrzeni i w rejonach podgórskich. Należy zachować szczególną ostrożność, uważać na zerwane konary, powalone drzewa oraz występujące utrudnienia w ruchu drogowym i kolejowym.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej