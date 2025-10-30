Jak poinformowało Stowarzyszenie Skywarn Polska burze mogą dziś występować na obszarze całego kraju, choć ryzyko ich wystąpienia jest umiarkowane. Najbardziej niebezpieczna formacja konwekcyjna tworzy się na zachodzie kraju.

W czasie burz możliwe są porywy wiatru przekraczające 80-90 km/h, a nad morzem nawet powyżej 100 km/h. Towarzyszyć im mogą także intensywne opady deszczu (do 25 mm/h) oraz opady krupy śnieżnej.

Burze i silny wiatr w Polsce. RCB rozesłało alerty

Meteorolodzy wyjaśniają, że przyczyną gwałtownych zjawisk jest ostra zatoka niskiego ciśnienia i zafalowanie w górnej troposferze, które doprowadzą do rozwoju niżu nad południową Skandynawią i przejścia chłodnego frontu atmosferycznego przez Polskę.

Wydaliśmy na dziś prognozę konwekcyjną.



Burze mogą występować na terenie całego kraju choć istnieje dość ograniczone ryzyko ich wystąpienia.



W czasie burz mogą pojawić się następujące zjawiska współtowarzyszące:



Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało również alerty dla północy kraju przed silnym wiatrem.

"Uwaga! Dziś i jutro (30/31.10) prognozowany silny wiatr. Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz, nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami" - ostrzegła agencja w SMS-ach.



Alerty rozesłano do mieszkańców powiatów: koszalińskiego, sławieńskiego i miasta Koszalin (woj. zachodniopomorskie) oraz lęborskiego, puckiego, słupskiego, wejherowskiego i miasta Słupsk (woj. pomorskie).

Mroźne powietrze dociera do Polski. Prognoza pogody IMGW

Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w ciągu dnia przez kraj przemieści się chłodny front atmosferyczny, za którym napłynie chłodniejsze, polarne morskie powietrze.

W czwartek zachmurzenie będzie przeważnie duże, z większymi przejaśnieniami na południowym wschodzie i rozpogodzeniami po południu na zachodzie. Miejscami pojawią się opady deszczu, a wieczorem w Tatrach deszcz przechodzący w deszcz ze śniegiem. Na zachodzie lokalnie możliwe burze. Prognozowana suma opadów na północy kraju wyniesie od 10 do 15 mm.

ZOBACZ: Pogoda na Wszystkich Świętych. W niektórych miejscach przydadzą się parasole



Temperatura maksymalna: od 10 st. C na północy do 18 st. C. na południu kraju. Głównym zagrożeniem będzie jednak silny, porywisty wiatr. W rejonach podgórskich w porywach wiatr osiągnie do 80 km/h. Na północy, zachodzie oraz w centrum porywy wiatru będą dochodziły do około 75 km/h. Najsilniejszego wiatru spodziewać się należy na wybrzeżu, gdzie punktowo porywy mogą osiągać do 90 km/h, a nad samym morzem, zwłaszcza na wschodnim wybrzeżu, lokalnie do około 110 km/h.

W piątek pogodnie i znacznie spokojniej - zachmurzenie małe lub umiarkowane, na południu miejscami bezchmurnie. Jedynie na krańcach północno-wschodnich mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 do 13 stopni, a wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć miejscami - szczególnie na północy - nadal porywisty, osiągający do 60 km/h.

