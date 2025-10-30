Mroźne powietrze dociera do Polski. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem i burzami
Nad Polskę nadciąga załamanie pogody. W czwartek i piątek synoptycy prognozują silny wiatr, miejscami burze i intensywne opady deszczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty dla północnych regionów kraju, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przejściem chłodnego frontu atmosferycznego.
Jak poinformowało Stowarzyszenie Skywarn Polska burze mogą dziś występować na obszarze całego kraju, choć ryzyko ich wystąpienia jest umiarkowane. Najbardziej niebezpieczna formacja konwekcyjna tworzy się na zachodzie kraju.
W czasie burz możliwe są porywy wiatru przekraczające 80-90 km/h, a nad morzem nawet powyżej 100 km/h. Towarzyszyć im mogą także intensywne opady deszczu (do 25 mm/h) oraz opady krupy śnieżnej.
Burze i silny wiatr w Polsce. RCB rozesłało alerty
Meteorolodzy wyjaśniają, że przyczyną gwałtownych zjawisk jest ostra zatoka niskiego ciśnienia i zafalowanie w górnej troposferze, które doprowadzą do rozwoju niżu nad południową Skandynawią i przejścia chłodnego frontu atmosferycznego przez Polskę.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało również alerty dla północy kraju przed silnym wiatrem.
"Uwaga! Dziś i jutro (30/31.10) prognozowany silny wiatr. Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz, nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami" - ostrzegła agencja w SMS-ach.
Alerty rozesłano do mieszkańców powiatów: koszalińskiego, sławieńskiego i miasta Koszalin (woj. zachodniopomorskie) oraz lęborskiego, puckiego, słupskiego, wejherowskiego i miasta Słupsk (woj. pomorskie).
Mroźne powietrze dociera do Polski. Prognoza pogody IMGW
Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w ciągu dnia przez kraj przemieści się chłodny front atmosferyczny, za którym napłynie chłodniejsze, polarne morskie powietrze.
W czwartek zachmurzenie będzie przeważnie duże, z większymi przejaśnieniami na południowym wschodzie i rozpogodzeniami po południu na zachodzie. Miejscami pojawią się opady deszczu, a wieczorem w Tatrach deszcz przechodzący w deszcz ze śniegiem. Na zachodzie lokalnie możliwe burze. Prognozowana suma opadów na północy kraju wyniesie od 10 do 15 mm.
Temperatura maksymalna: od 10 st. C na północy do 18 st. C. na południu kraju. Głównym zagrożeniem będzie jednak silny, porywisty wiatr. W rejonach podgórskich w porywach wiatr osiągnie do 80 km/h. Na północy, zachodzie oraz w centrum porywy wiatru będą dochodziły do około 75 km/h. Najsilniejszego wiatru spodziewać się należy na wybrzeżu, gdzie punktowo porywy mogą osiągać do 90 km/h, a nad samym morzem, zwłaszcza na wschodnim wybrzeżu, lokalnie do około 110 km/h.
W piątek pogodnie i znacznie spokojniej - zachmurzenie małe lub umiarkowane, na południu miejscami bezchmurnie. Jedynie na krańcach północno-wschodnich mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 do 13 stopni, a wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć miejscami - szczególnie na północy - nadal porywisty, osiągający do 60 km/h.
