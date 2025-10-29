Według rozporządzenia możliwa będzie współpraca z Rosneft Deutschland i RN Refining & Marketing, a także z firmami, w których mają one co najmniej połowę udziałów.

Ministra gospodarki Niemiec Katherina Reiche zapowiadała już taką decyzję we wtorek. Jak powiedziała agencji Reutera, Niemcy otrzymały od rządu USA zapewnienie na piśmie, że objęte zarządem powierniczym aktywa Rosnieftu w RFN będą zwolnione z amerykańskich sankcji nałożonych na ten rosyjski koncern.

Niemcy chcieli zdjęcia sankcji z Rosnieftu

Rząd niemiecki objął aktywa Rosnieftu w RFN zarządem powierniczym w 2022 roku. Powodem decyzji była pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wśród tych aktywów znajduje się rafineria w Schwedt, jedna z największych w Niemczech, która zaopatruje znaczną część północno-wschodnich Niemiec i Berlin w benzynę, olej opałowy i naftę.

Władze Niemiec argumentowały, że aktywa Rosnieftu w RFN zostały odłączone od głównej spółki, a jednocześnie są kluczowe dla bezpieczeństwa paliwowego kraju.

Według Departamentu Stanu USA sankcje zakazują w praktyce wszelkich kontaktów gospodarczych z Rosnieftem, Łukoilem i ich spółkami zależnymi - nie tylko przedsiębiorstwom amerykańskim, ale także zagranicznym bankom lub partnerom biznesowym powiązanym z podmiotami objętymi sankcjami - podkreśliła agencja dpa.

Amerykańskie sankcje na Rosję. Uderzono w sektor paliwowy

Rząd USA wprowadził sankcje przeciwko największym rosyjskim koncernom naftowym, Łukoil i Rosnieft, oraz ich 34 spółkom zależnym.

Restrykcje mają zmusić Kreml do zaakceptowania propozycji prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie zamrożenia działań bojowych na obecnej linii frontu wojny Rosji przeciwko Ukrainie. To pierwsze sankcje przeciwko rosyjskim firmom za drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa.

