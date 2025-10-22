Departament Skarbu USA ogłosił w środę nałożenie sankcji na rosyjskie koncerny naftowe. To pierwsze sankcje przeciwko rosyjskim firmom za drugiej kadencji Donalda Trumpa.

Jak napisano w komunikacie amerykańskiego resortu finansów, sankcje nałożono na Rosnieft i Łukoil, a także 34 ich spółki zależne.

USA ogłaszają sankcje przeciwko Rosji. "Finansują machinę wojenną Kremla"

"Nadszedł czas, aby powstrzymać zabijanie i natychmiast wprowadzić zawieszenie broni" - przekazał w oświadczeniu sekretarz skarbu Scott Bessent.

"Biorąc pod uwagę odmowę prezydenta Putina zakończenia tej bezsensownej wojny, Departament Skarbu nakłada sankcje na dwie największe rosyjskie firmy naftowe, które finansują machinę wojenną Kremla" - oznajmił polityk.

ZOBACZ: Nowe sankcje na Rosję. Unia Europejska osiągnęła poszumienie

Dodał, że Stany Zjednoczone "są gotowe podjąć dalsze działania, jeśli zajdzie taka potrzeba, aby wesprzeć wysiłki prezydenta Trumpa zmierzające do zakończenia kolejnej wojny".

"Zachęcamy naszych sojuszników do przyłączenia się do nas i przestrzegania tych sankcji" - wezwał Bessent.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni