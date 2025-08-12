Alternatywa dla Niemiec (AfD) wyrównuje swój rekord popularności z kwietnia i tym samym po raz drugi w historii prowadzi w sondażach. Partia może liczyć na 26 proc. poparcia – wynika z badania instytutu Forsa i wyprzedza rządzący blok CDU/CSU prowadzony przez kanclerza Friedricha Merza.

Najnowsze badanie Forsa wskazuje na ponowne objęcie prowadzenia w sondażach przez prawicowo-populistyczną partię AfD, która wyprzedza w zestawieniu chadecki blok CDU/CSU. Rządzące ugrupowanie może liczyć na 24 proc. poparcia.

Na trzecim miejscu w rankingu uplasowała się partia SPD, która osiągnęła wynik 13 proc. Za nimi znaleźli się Zieloni z takim samym rezultatem oraz Lewica (11 proc.). Pozostałe ugrupowania odnotowały wynik poniżej progu wyborczego, który wynosi 5 proc.

Niemcy niezadowoleni rządami Friedricha Merza. Spadek popularności koalicji

Sierpniowy sondaż Forsa wskazuje na niezadowolenie Niemców rządami Friedricha Merza. 29 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi, że odpowiada im praca szefa rządu, to o 3 pp. mniej niż w lipcu i najmniej od czasu objęcia przez niego funkcji kanclerza w maju.

Najgorzej Merza oceniają wyborcy AfD – blisko 95 proc. z nich negatywnie postrzega działania obecnego kanclerza.

Z badania Forsa wynika, że nieco ponad połowa badanych (52 proc.) jest zdania, że koalicja CDU/CSU i SPD utrzyma się do końca kadencji na wiosnę 2029 roku. 43 proc. badanych twierdzi, że rozpadnie się przedwcześnie.