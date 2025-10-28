Kaczyński podczas wystąpienia w siedzibie swojej partii przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie stwierdził, że przedstawiciele obecnej władzy celowo atakują polityków PiS. - To widać w ich języku, w tym nieustannym używaniu obelżywych określeń. Mam nadzieję, że przyjdzie czas i to zostanie procesowo rozliczone - powiedział.

Prezes PiS odnosząc się do charakteru zarzutów przedstawianych Ziobrze ocenił, że obecny rząd wypracował własny "modus operandi". - Nie są w stanie udowodnić tego, że ktoś z naszej partii - poza tymi, których sami ustaliliśmy, bo tacy byli i podjęto odpowiednie kroki prawne za naszych rządów - otóż, że ktoś rzeczywiście kradł, że ludzie się wzbogacali. Wobec tego przyjęli nowe konstrukcje, nie mające nic wspólnego z prawem karnym i w ogóle z prawem - tłumaczył.

Kaczyński broni Ziobry: Po prostu brednie i bzdury

Przekonywał, że Fundusz Sprawiedliwości przekazywał pieniądze różnym instytucjom i miał do tego prawo. (...) Miał prawo przesunąć pieniądze ze swojego rachunku bankowego na rachunek, z którego służby opłaciły zakup Pegasusa - uważa Kaczyński.

Kaczyński jest zdania, że ten system był "absolutnie potrzebny do walki z przestępczością różnego rodzaju". - I tu mamy, jak sądzę dodatkowy powód tego, co się stało. Mianowicie fakt, że chodzi tutaj o zemstę. W końcu ktoś ustalił przestępczą działalność tych wszystkich ludzi, których sądy - które są tylko z nazwy sądami - zwalniają od odpowiedzialności i umarzają śledztwa - mówił.

Kaczyński dodał, że wspomniana "operacja" jest prowadzona po to, żeby "pokazać, że ktokolwiek na nas podniesie rękę, zostanie za to bardzo surowo ukarany".

Zdaniem Kaczyńskiego, "to wszystko, co jest zarzucone w tej chwili ministrowi Ziobrze, to musiałoby prowadzić do bardzo ciężkiego, wieloletniego wyroku". - Tyle tylko, że z punktu widzenia prawnego, to są to po prostu brednie i bzdury, ale dzisiaj w Polsce, jak wiadomo, prawo nie obowiązuje. A to co jest robione, jest robione przez grupę, która w czasie swoich pierwszych rządów, dopuściła do tego, aby Polska straciła dziesiątki miliardów złotych ze względu na przestępstwa VAT-owskie, które były tolerowane - ocenił prezes PiS i dodał, że w tamtym czasie powszechne były też inne przestępstwa podatkowe.

Fundusz Sprawiedliwości. Wniosek o uchylenie immunitetu i tymczasowy areszt Zbigniewa Ziobry

Rzeczniczka prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak poinformowała we wtorek, że szef Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości, obecnie posła PiS Zbigniewa Ziobry.

Sprawa dotyczy Funduszu Sprawiedliwości. Według prokuratury, istnieje uzasadnione podejrzenie, że Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która przywłaszczyła ponad 150 mln zł z FS.

