W poniedziałek Wirtualna Polska ujawniła, że w ostatnich dniach rządów Zjednoczonej Prawicy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi kierowane przez ministra Roberta Telusa, wyraziło zgodę na sprzedaż 160 hektarów należącej do państwa ziemi wiceprezesowi znanej firmy spożywczej Dawtona.

Tusk komentuje aferę: "Cały PiS Kradnie"

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła w tej sprawie śledztwo. Przedmiotem postępowania będzie ustalenie, czy w sprawie sprzedaży działki pod CPK osobie prywatnej doszło do przekroczenia uprawnień w celu uzyskania korzyści majątkowej.

ZOBACZ: Trzaskowski milczał ws. działki pod CPK? Jest odpowiedź na zarzuty PiS

- Pełnomocnik rządu ds. CPK, pan Horała, 24 listopada dostał pismo od ówczesnego prezesa CPK, że dzieje się skandal. Nie zareagował, może dlatego, że tak wielu ludzi z PiS było zaangażowanych w ten proceder. W ciągu tych 2 tygodni (między wyborami a przekazaniem władzy KO - przyp. red.) działy się różne rzeczy. Pamiętamy wszyscy z jaką nadzwyczajną energią czołowi politycy PiS z ówczesnym prezydentem Dudą krzyczeli "Tak dla CPK" - powiedział Tusk.

- Ile energii i pracy włożyli w to, a równocześnie pod stołem ile pracy włożyli, żeby w 24 godziny przeprowadzić skomplikowaną operację z wieloma dokumentami. Skrótu CPK nigdy już nie będę używał na opisanie wielkiej inwestycji komunikacyjnej, na lotnisko, kolej, bo dzisiaj wszyscy w Polsce odczytują ten skrót jako: Cały PiS kradnie – dodał premier.

Posłowie Robert Telus i Rafał Romanowski oraz były szef KOWR Waldemar Humięcki zostali zawieszeni w prawach członków Prawa i Sprawiedliwości do czasu wyjaśnienia sprawy zbycia działki należącej do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

- PiS po przegranych wyborach zadysponował wspólnie z prezydentem Dudą dwutygodniowy rząd pana Morawieckiego i trochę starych, trochę nowych ministrów. Już wtedy wszyscy podejrzewali, że chodziło o załatwienie lub dokończenie interesów. Afera CPK jest tego wyjątkowo paskudnym potwierdzeniem. Ta działka 160 hektarów pod przyszły port lotniczy i centrum komunikacyjne, została sprzedana prywatnemu dzierżawcy przez rząd PiS miedzy przegranymi wyborami i przekazaniem władzy 13 grudnia - stwierdził szef rządu.

Sprzedana działka miała być kluczowa dla budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dziennikarze informowali, że została sprzedana za 22,8 mln zł. Wskazali też, że wkrótce działka może być warta nawet 400 mln zł.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Skrytykowali zapowiedzi PiS. Sasin: Proponowałbym zejść na ziemię Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jp / polsatnews.pl