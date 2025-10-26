Główny Urząd Statystyczny przypomina, że jego dane dotyczące przeciętnego dalszego trwania życia są zazwyczaj wykorzystywane przy ustalaniu wysokości emerytur. Stanowią one bowiem podstawę do wyliczeń kwoty dla seniorów.

To jednak również dobry miernik stanu zdrowia społeczeństwa oraz różnic w warunkach życia lokalnej ludności na poszczególnych obszarach.

Oczekiwana długość życia Polaków. Jest coraz lepiej

Jak wynika z raportu GUS z 2024 r., przeciętne trwanie życia dla mężczyzn w Polsce wyniosło 74,93 roku, a u kobiet 82,26 roku. Oznacza to, że noworodki płci męskiej oraz żeńskiej, gdyby "warunki umieralności ludności nie ulegały żadnym zmianom", dożyją średnio właśnie takiego wieku.

Dodać należy, że zgodnie z metodą obliczeń, "szanse dożycia kolejnych urodzin wzrastają wraz z wiekiem". Dlatego zeszłoroczny 30-latek ma przed sobą ok. 46 lat, a 60-latek mógłby liczyć na osiągnięcie niemal osiemdziesiątki. Gdzie, jak sugerują liczby, sytuacja sprzyja osiągnięciu późnej starości?

W tych regionach żyje się najdłużej

W przypadku kobiet najlepiej w kraju prezentują się Podkarpacie i Podlasie, gdzie spodziewana długość życia urodzonej w 2024 r. dziewczynki to 83,7 roku. Trzecie miejsce zajmuje Małopolska (83,3 roku), a pierwszą piątkę uzupełniają Lubelszczyzna (82,9 roku) oraz Mazowsze i Świętokrzyskie (po 82,5 roku).

Najgorzej jest w województwie łódzkim i na Śląsku - tam szacuje się trwanie życia kobiety na 81,4 roku. Nieco lepiej pod tym względem wypadają Warmia i Mazury, Pomorze Zachodnie oraz Lubuskie - 81,8 roku.

Rzut oka na skrajne wyniki pokazuje, że we względnie nieodległych od siebie miejscach różnica wynosi nawet ponad dwa lata.

Wśród mężczyzn, jak podaje Główny Urząd Statystyczny, na najdłuższe przeciętne trwanie życia mogą liczyć Małopolanie. Chłopcy z tego regionu osiągną średnio 76,3 roku. Znów wysoko są województwa: podkarpackie - 75,9 i podlaskie - 75,4 roku. Również 75,4 osiągną statystycznie obywatele woj. pomorskiego, a 75,3 - woj. mazowieckiego.

Najniższy wynik osiągnęło województwo łódzkie (73,6 roku), nieco lepiej jest w warmińsko-mazurskim, lubuskim i zachodniopomorskim - 74,3. Rozstrzał między liderem a szarym końcem to niemal trzy lata (2,7 roku).

