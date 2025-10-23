Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z dnia 6 marca 2013 roku (sygnatura II GSK 2224/11) mówi jasno, że ​​sprzedaż i stosowanie napojów o zawartości alkoholu powyżej 18 proc. w sanatorium stoi w sprzeczności z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zakazano w niej takich procederów w ośrodkach szkoleniowych oraz w domach wypoczynkowych. Wyrok NSA dotyczył jednak indywidualnego przypadku.

Nadal pojawiają się wątpliwości co do tego czy uzdrowisko lub sanatorium należy zaliczyć do obiektów wymienionych przez NSA. To zrodziło konieczność uregulowania tych kwestii prawnie.

Nadchodzi rewolucja w sanatoriach. Z czego wynika potrzeba zmiany prawa?

Jak przypomina portal biznesinfo.pl, już w 2024 roku poseł Andrzej Gut-Mostowy zwracał uwagę w swojej interpelacji, że w polskich ośrodkach leczniczych serwowane i spożywane są napoje alkoholowe, co nie jest zgodne z promocją zdrowego stylu życia i trzeźwości.

W związku z tym Ministerstwo Zdrowia, nie mogąc dłużej ignorować skarg w tej sprawie napływający do Narodowego Funduszu Zdrowia, postanowiło wprowadzić szereg restrykcji. Znalazły się one w projekcie nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wśród propozycji znalazły się m.in. następujące rozwiązania:

wprowadzenie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w uzdrowiskach i sanatoriach, obejmującego sklepy, bufety, restauracje i inne punkty na terenie placówek lecznictwa uzdrowiskowego

wprowadzenie całodobowego zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach paliw

utrzymanie ważności wcześniej wydanych koncesji nie dłużej niż przez pięć lat od wejścia w życie ustawy

ograniczenie sprzedaży napojów wysokoprocentowych online poprzez obowiązek osobistego odbioru zamówienia

wprowadzenie zakazu promocji alkoholu

Zmiany mają być wprowadzane stopniowo, gdyby przeszły przed Sejm, to być może już od 1 stycznia 2026.

Nowelizacja ustawy, która budzi kontrowersje

Problem alkoholowy w uzdrowiskach i sanatoriach dotyczy nielicznych przypadków, a same instytucje już dziś stosują odpowiednie sankcje wewnętrzne. Dodatkowe wątpliwości budzi także legalność ingerencji nowelizacji ustawy w działalność komercyjną, zwłaszcza w obiektach zlokalizowanych poza ścisłym terenem medycznym, ale funkcjonujących w obszarze uzdrowiskowym.

Wyzwanie stanowić będzie również egzekucja zakazu. Nie ma pewności, kto będzie odpowiedzialny za nadzorowanie przestrzegania nowych przepisów.

Wszystko to oznacza, że od stycznia 2026 roku kuracjusze będą musieli liczyć się z istotnymi zmianami. Jeśli nowe przepisy zostaną wprowadzone, imprezy towarzyskie w uzdrowiskach będą musiały odbywać się bez alkoholu.

red. / polsatnews.pl