Seniorzy chętnie korzystają z ofert, które pozwalają taniej dbać o zdrowie i aktywnie spędzać czas. Wraz z rosnącymi kosztami życia, nawet niewielkie rabaty mogą stać się realnym wsparciem domowego budżetu. Dlatego tak dużym zainteresowaniem cieszą się programy zniżkowe skierowane do osób po 60. roku życia.

Jednym z nich jest Ogólnopolska Karta Seniora, która otwiera drzwi do tańszych pobytów sanatoryjnych, hoteli, restauracji czy ośrodków rehabilitacji. Według Głosu Seniora już ponad 650 tys. osób korzysta ze zniżek w ponad 4,5 tys. firm na terenie całego kraju.

Czym jest Ogólnopolska Karta Seniora?

Ogólnopolska Karta Seniora (OKS) to inicjatywa Stowarzyszenia MANKO - Głos Seniora. Program działa już od kilkunastu lat i skupia ponad 4,5 tys. partnerów oferujących zniżki w całym kraju. Karta jest imienna, ważna przez rok lub dwa lata i można ją uzyskać bez względu na status emerytalny. Wystarczy ukończyć 60 lat.

Rabaty obejmują:

gastronomię

kulturę

rekreację

turystykę

usługi zdrowotne i sanatoryjne .

W odróżnieniu od legitymacji emeryta-rencisty wydawanej przez ZUS, karta ma charakter społeczny, a udział w programie jest całkowicie dobrowolny.

Nawet 20 proc. zniżki w wybranych sanatoriach

Jedną z największych korzyści płynących z posiadania karty są rabaty w sanatoriach i uzdrowiskach. Z programu korzysta już 71 placówek w całym kraju: od Nałęczowa i Ciechocinka po Rabkę i Busko-Zdrój. Zniżki wahają się od 5 do 20 proc. i dotyczą:

noclegów

zabiegów

stref SPA

basenów

usług gastronomicznych

W wybranych ośrodkach dostępne są atrakcyjne zniżki sięgające nawet 20 proc. na wybrane usługi. Konstancinie-Zdroju seniorzy mogą liczyć na 10 proc. zniżkę na usługi uzdrowiskowe oraz około 20 proc. rabatu na zabiegi rehabilitacyjne.

Warto jednak pamiętać, że ulgi nie łączą się z refundacją NFZ i obowiązują jedynie przy pobytach prywatnych. Aby skorzystać z rabatu, należy wcześniej zapytać w obiekcie o szczegółowe warunki jego przyznania oraz okazać kartę przy rezerwacji lub meldunku.

Często też wysokość zniżki zależy od sezonu. Poza latem rabaty bywają wyższe, co sprzyja wyjazdom poza szczytem turystycznym. Dzięki temu wielu seniorów może częściej pozwolić na profilaktyczne turnusy zdrowotne, oszczędzając nawet setki złotych rocznie. Pełna lista sanatoriów i uzdrowisk honorujących OKS dostępna jest na oficjalnej stronie programu oks.glosseniora.pl.

Jak zdobyć kartę i jaki jest jej koszt?

Wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora można złożyć na wspomnianej na stronie lub osobiście w urzędzie gminy, która uczestniczy w programie Gmina Przyjazna Seniorom. Procedura trwa kilka minut.

Koszt karty to 35 zł za rok lub 50 zł za dwa lata. W wielu gminach partnerskich wydawana jest jednak bezpłatnie. W takiej sytuacji samorząd pokrywa opłatę w ramach lokalnej polityki senioralnej. Z karty korzystają już setki tysięcy osób, a jej popularność cały czas rośnie.

